Stáhl desítky tisíc filmů, které následně umístil na speciální servery, odkud si je dále stahovali zájemci o jejich zhlédnutí a on za to inkasoval peníze. Na nelegálních kopiích vydělal bezmála 2,5 milionu korun. Stanislavu Řežábkovi (63) za to hrozilo až osm let vězení, poškozené filmové společnosti po něm navíc požadují více než 63 milionů korun. Senior z Horní Břízy měl ale štěstí, za mříže nemusí. U soudu v Plzni vyvázl ve čtvrtek s podmínkou.

Stanislav Řežábek u Okresního soudu Plzeň-sever. | Video: Deník/Milan Kilián

Podle státní zástupkyně Marie Čechové začal Řežábek s pácháním trestné činnosti již koncem roku 2014 a pokračoval v něm až do konce roku 2021, kdy k němu vtrhla policie. „Vědomě na adrese svého bydliště s pomocí počítače připojeného k internetové síti z různých IP adres bez svolení nositelů autorských práv nikoliv jen pro svoji potřebu uložil na tzv. filehostingové servery rozmnoženiny různých audiovizuálních děl a záznamů chráněných autorskými právy,“ uvedla v obžalobě Čechová. Doplnila, že na různé servery umístil Řežábek celkem 80 089 souborů, které si odtamtud stahovali zájemci a on za to inkasoval od provozovatelů serverů finanční odměnu. Ta během více než sedmi let let dosáhla bezmála 2,5 milionu korun.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Obžalovaný u soudu nezatloukal. „Prohlašuji, že jsem vinný ze spáchání skutku uvedeného v obžalobě a souhlasím i s jeho právní kvalifikací,“ řekl senátu Okresního soudu Plzeň-sever v čele se soudcem Radkem Vydrou. Kšefty s nelegálními kopiemi filmů vysvětlil tíživou finanční situací. Soudu řekl, že před začátkem trestné činnosti skončil ve dvou zaměstnáních, neboť jedna firma zkrachovala a ve druhé měl kvůli exekucím nízký příjem, a stal se OSVČ, ovšem prakticky bez peněz. A poté měl vážný úraz na kole. „Měl jsem těžký otřes mozku, díru v hlavě, poraněnou plíci, zlámané všechny čtyři končetiny i některá žebra. Tři dny jsem byl v kómatu. Protože jsem si neplatil zdravotní pojištění, byl jsem prakticky rok bez příjmu. Nečekal jsem, že zůstanu úplně bez koruny,“ prohlásil s tím, že když zjistil, že si už nemusí půjčovat a může si přivydělat šířením nelegálních kopií filmů, neváhal. „Byl jsem na sebe dokonce hrdý,“ přiznal s tím, že dnes už toho lituje. Dodal, že v současné době žije z důchodu, který mu nestačí, navíc má stále dvě exekuce. „Od začátku každého měsíce začínám držet dietu, vždy mi tak dva tisíce korun chybí,“ uvedl Řežábek.

Hrozilo mu až osm let vězení, poškozené firmy po něm prostřednictvím České protipirátské unie požadují více než 63 milionů korun. I kdyby každý měsíc odevzdal celý důchod a nenechal si ani korunu, splácel by to 376 let.

Senát Řežábkovi uložil tříletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu čtyř let. Státu také propadlo pět externích disků a externí síťové úložiště, které používal k páchání trestné činnosti. Soudce Vydra v odůvodnění uvedl, že podmínka je dostatečná. Obžalovanému polehčuje nejen prohlášení viny, které soud přijal a které celý proces zjednodušilo, ale i jeho dosavadní bezúhonnost a to, že od spáchání trestné činnosti uplynulo už delší časové období. Navrhovaný peněžitý trest, byť symbolický, soud neukládal. „Obžalovaný je nemajetný a má jen důchod, který mu nestačí ani na běžné živobytí. Peněžitý trest by byl nevymahatelný,“ vysvětlil soudce. Poškození byli se svými nároky odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Verdikt je pravomocný.