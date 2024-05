Za loňskou srážku tramvají v Plzni, při níž byly zraněny bezmála tři desítky lidí, může řidič zadní ze souprav. Nedával pozor a narazil do tramvaje před sebou, jejíž řidička zastavila, neboť jedna z cestujících měla ruku přivřenou ve dveřích. K tomuto závěru došla po zhruba půl roce šetření případu Drážní inspekce (DI).

Na Karlovarské třídě v Plzni se srazily dvě tramvaje | Foto: Deník/Pavel Bouda

Policie na rozdíl od ní nehodu stále neuzavřela, čeká na znalecké posudky. Až pak padne případné obvinění. I vzhledem k závěrům inspekce se dá ale očekávat, že viník srážky skončí před soudem.

Nehoda se stala ve čtvrtek 19. října 2023 za křižovatkou ulic Karlovarská a Bolevecká, zhruba 100 metrů od zastávky Pod Záhorskem. „Finální bilance všech ošetřených osob je 28. Šlo převážně o lehčí zranění. Pouze řidička tramvaje utrpěla středně těžké zranění,“ informovala tehdy mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Škody způsobené střetem činí podle DI bezmála 1,4 milionu korun. Jsou nejen na obou tramvajích, ale i na věcech cestujících, poničen byl i kočárek převážený v jednom z vozů.

Řidička tramvaje linky č. 1 pro DI uvedla, že krátce po rozjezdu ze zastávky Pod Záhorskem se ozvala opakovaně z reproduktoru varovná signalizace od cestujících. Zareagovala zastavením. Vyšla z kabiny a zjistila, že v zadní části vozu má paní skřípnutou ruku ve dveřích. Běžela tam a pokusila se ji uvolnit, ale nepodařilo se jí to, a proto běžela zpět na stanoviště, aby centrálně otevřela dveře. „Než jsem stačila doběhnout, došlo k nárazu, při kterém jsem upadla,“ popsala s tím, že pak nastal hrozný zmatek, hodně cestujících bylo zraněných.

Řidič tramvaje linky č. 4 vypověděl, že se za jízdy podíval do zpětných zrcátek a když otočil hlavu zpět, spatřil bezprostředně před sebou stojící tramvaj. Srážce už nešlo zabránit. To by podle něj ale nešlo, i kdyby se díval před sebe a neotáčel. Dodal, že ale vinu nechce házet na nikoho, byla to jen nešťastná shoda náhod.

Podle DI je však právě on viníkem střetu. Nezachoval bezpečnou vzdálenost a nesnížil rychlost tak, aby zabránil srážce.

Zpráva DI bude součástí spisu policie, ta má ale k uzavření nehody ještě daleko. „Případem se nadále zabýváme. Čekáme na výsledky znaleckých posudků,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že právní kvalifikace dosud nebyla stanovena a nikdo také dosud nebyl obviněn. V obdobných případech, které soudy řešily v posledních letech např. na Ostravsku, byli řidiči tramvají, kteří nehody zavinili, obžalováni z obecného ohrožení s tanuli před soudy.