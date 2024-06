Úlevně vydechl, sepjal ruce a podíval se k nebi, respektive ke stropu soudní síně. Není divu, Martina Krutého (43), který byl obžalován z toho, že svému kamarádovi nedaleko Fakultní nemocnice v Plzni nejprve rozmlátil hlavu, a pak mu ještě zasadil několik bodných ran, Krajský soud v Plzni zprostil obžaloby.

Soud zprostil obžaloby muže podezřelého z vraždy. Rozsudek komentuje obhájce Petr Dolejš. | Video: Milan Kilián

Podle soudního senátu se nepodařilo shromáždit dostatek důkazů, které by recidivistu a narkomana Krutého, jenž od počátku vinu popíral, z činu usvědčovaly. Vyloučit se podle soudu nepodařilo ani to, že čin spáchal někdo jiný. Krutý, který byl propuštěn z vazby, ale ještě vyhráno nemá. Státní zástupce se na místě odvolal.

Krutý podle obžaloby zavraždil Mariana G. (47) v podvečer 17. září 2022 v křovinatém a zalesněném prostoru poblíž Fakultní nemocnice na Borech. „Z nezjištěných příčin zaútočil na poškozeného a usmrtil ho tak, že ho opakovaně udeřil tupým předmětem do hlavy a opakovaně bodl, pravděpodobně nožem, do oblasti zadní strany hrudníku,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr. Krutý svému známému dle něj způsobil rozsáhlá zranění v oblasti mozkové části hlavy, v oblasti obličejové části hlavy a v oblasti zadní strany hrudníku, kdy šlo o čtyři bodnořezné rány. Bezprostřední příčinou smrti poškozeného byl úrazový šok v rámci polytraumatu spojeného s rozsáhlým vnitřním krvácením. Nalézt se ho podařilo kolemjdoucí až pět dní po smrti.

Krutý, který byl z vraždy obviněn až zhruba rok po činu, od samého počátku s obžalobou nesouhlasí. „Ani omylem se necítím vinen. Je to nesmysl,“ tvrdil a opakovaně nešetřil urážkami na stranu policie, která dle něj manipulovala s důkazy.

Soudu řekl, že se Slovákem Marianem G. se poznali na ubytovně a byli kamarádi. „Chodili jsme spolu ven, chlastali jsme. On byl Slovák, pil furt vodku a bylo mu jedno, že se jde ráno do práce, to já takový nebyl,“ tvrdil Krutý s tím, že i v osudný den, kdy mělo dojít k vraždě, spolu vyrazili do města. To, že je kamery před lesíkem na Borech zachytili společně a poté už jen jeho samotného, vysvětloval tím, že se u nemocnice rozešli, neboť Marián měl v lesíku schůzku. On tam s ním nešel, vydal se pro vodku s tím, že se sejdou za hodinu na zastávce trolejbusu. „Jenže tam nepřišel. Šel jsem k lesíku, volal jsem Mariane, ale když se neozýval, sesbíral jsem nějaké vajgly a vrátil se na ubytovnu,“ tvrdil Krutý. Opakovaně popřel, že by známému ublížil, přiznal ale, že po zmizení Mariana začal používat jeho mobil, dokonce ho dal na pár dní do zastavárny. „Že je mrtvý, říkali v televizi a slyšel jsem to od feťáků,“ uzavřel.

Za vraždu mu hrozilo 10 až 18 let vězení, státní zástupce mu navrhl trest odnětí svobody v trvání 13 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Krutého obhájce naopak žádal zproštění obžaloby pro nedostatek důkazů.

Senát v čele se soudkyní Helenou Przybylovou se přiklonil na stranu obhajoby a Krutého obžaloby zprostil. Soudkyně v odůvodnění uvedla, že fakt, že kamery oba muže zachytily, jak spolu vcházejí do lesíku, a za hodinu pak Krutého, jak z něj vychází sám, ještě nemůže znamenat, že v tu dobu obžalovaný vraždil. Zvláště když podle ní znalci nedokázali přesně stanovit, kdy Marián G. zemřel. Mohlo to být jak 17. září, tak i o den později.

Zdroj: Milan Kilián

Ani pachová stopa Krutého, nalezená u těla, nemůže být důkazem vedoucím k odsouzení. Za prvé do parku chodil užívat drogy a vyměšovat se a za druhé je tzv. pachovka dle judikatury vždy jen podpůrným důkazem. K jednoznačnému závěru o vině nemůže vést podle senátu ani to, že Krutý po činu používal telefon mrtvého a že rychle opustil práci a odstěhoval se z ubytovny. „Je zde skupina důkazů, které vnášejí do důkazní situace nepřehlednost,“ upozornila Przybylová.

Jde podle ní např. o to, že na ponožce mrtvého bylo nalezeno DNA muže s kriminální minulostí, jehož policie původně také podezřívala a který to nedokázal vysvětlit. Dalším faktem, zpochybňujícím Krutého coby pachatele, je dle ní i to, že dle svědků si krátce po vraždě pro věci Mariána G. přišla jistá žena a tvrdila, že se odstěhoval. Přitom to byla právě ta, která později ohlásila nález mrtvého. Vinu Krutého zpochybňovaly i další důkazy. Soudu tak nezbylo, než ho obžaloby zprostit. A propustit z vazby na svobodu.

Státní zástupce Richtr se na místě odvolal, a tak bude záležitost řešit Vrchní soud v Praze.

Zda se za této situace policie vrátí k šetření surové vraždy, zatím není jasné. „Musíme vyčkat, až obdržíme usnesení soudu, to té doby se nemůžeme vyjadřovat,“ vysvětlila policejní mluvčí Dagmar Brožová.