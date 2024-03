Bezmála čtyři desítky zfalšovaných posudků, jež rozhodovaly o nucené hospitalizaci pacientů v Psychiatrické nemocnici Dobřany, sepsal podle obžaloby, která ve středu zazněla u plzeňského městského soudu, psychiatr Michal Pořický, jenž nyní žije v Praze.

Lékař Michal Pořický s obhájkyní u plzeňského městského soudu.

Posudky zhotovil, ačkoli muže či ženy vůbec neviděl, navíc v nich podle obžaloby uváděl nepravdivé diagnózy. Např. o jedné pacientce v posudku tvrdil, že se zapojuje do společenských aktivit a chodí si např. kupovat cigarety, ač ničeho takového není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopna, a dokonce je nekuřačka. Jiným pacientům diagnostikoval choroby, kterými netrpí. Za všechny tyto posudky si nechal zaplatit. Lékař před plzeňským městským soudem obžalobu odmítl v plném rozsahu. Naznačil, že za případem stojí závist některých pracovníků léčebny.

„Jako znalec pro psychiatrii vyhotovoval od února 2020 do srpna 2021 pro Okresní soud Plzeň-jih znalecké posudky na pacienty hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Dobřany. Pacienty, na které posudek zpracoval, ale vůbec nenavštívil a nevyšetřil, v některých posudcích uvedl nepravdivé nebo nepřesné diagnózy,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Štefan Oravec. K tomu je třeba dodat, že znalecké posudky jsou klíčové pro rozhodování soudu o nedobrovolné hospitalizaci člověka v ústavu. Oravec dále konstatoval, že Pořický si za 37 takových posudků neoprávněně účtoval finanční částky, které mu byly Okresním soudem Plzeň-jih vyplaceny. Přišel si tak na bezmála 100 tisíc korun.

Pořický např. o jedné pacientce do posudku napsal, že je vyhaslá, má pokročilé stadium demence, přitom dle zdravotnické dokumentace byla hovorná, familiární, se společenským vystupováním. O jiném pacientovi napsal, že žije s manželkou a rodina péči nezvládá, když má Alzheimerovu demenci a další problémy, přitom šlo o osaměle žijícího muže, který byl až do hospitalizace schopen obsluhy.

Pořický vinu před soudem odmítl. „Nejsem si vědom spáchání žádného trestného činu. Zcela nesouhlasím s tím, co je uvedeno v obžalobě. To, že bych uváděl špatné diagnózy, není pravda, to se může jevit jen z laického hlediska. To, že se moje závěry neshodují s lékařskou dokumentací, je logické, nejsem tu od toho, abych dokumentaci slepě opisoval,“ prohlásil lékař, který má dle svých slov ve své ambulanci aktuálně sedm tisíc pacientů. Dodal, že všechny muže a ženy, na něž psal posudky uvedené v obžalobě, osobně v léčebně navštívil a vyšetřil, a to buď večer či o víkendech, byť už si mnohé z nich nepamatuje. Uvedl také, že v psychiatrické nemocnici kdysi pracoval, a to do roku 2002, kdy se rozhodl osamostatnit, a že znalcem je od roku 1999.

Ve své výpovědi naznačil, že za vším může být závist někoho z psychiatrické nemocnice kvůli jeho příjmům coby ambulantního lékaře, zkritizoval i současný personál v zařízení. „Ošetřující personál je často z řad běženců, lékaři jsou z Ukrajiny či Indie. Personální stav je špatný,“ prohlásil.

Tato kauza není Pořického jediným soudním problémem. V Berouně se aktuálně zpovídá z podvodu a ohrožení pod vlivem návykové látky a plzeňský soud se bude znovu zabývat případem, kdy měl zfalšovat posudek ve prospěch muže obžalovaného z pokusu dvojnásobné vraždy.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech, Pořickému hrozí až desetiletý nepodmíněný trest.