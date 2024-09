Lilia K. soudu řekla, že do Čech přišla v říjnu 2022 se svými třemi malými dětmi, zatím žije z dávek. Přiznala, že v osudný den popíjela pivo i vodku. Ač jí bylo po konfliktu naměřeno v krvi téměř 2,5 promile alkoholu, tvrdila, že se opilá necítila. Vysokou hladinu vysvětlovala svou velmi nízkou váhou, dle svých slov má cca 43 kg.

Řekla, že v osudný večer s kamarádkou Tatianou T. seděly na obrubníku, u nich stály dva prázdné kočárky a děti byly poblíž. Přijelo auto, řidič na ně začal křičet, „Zeptal se, zda jsme Ukrajinky, a když Táňa řekla, že ano, řekl kur.., vystoupil a začal ji bít. Tahal ji za vlasy, bil ji dlaní i pěstí, zlomil jí náušnici, byla pak samá modřina. Já k němu přišla zezadu a ptala se, proč to dělá, děti hrozně brečely. Praštila jsem ho do krku. Dvakrát mě uhodil pěstí a jednou loktem, vždy do obličeje. Upadla jsem do bezvědomí a probrala se až v nemocnici, kde se mě ptali, zda souhlasím s operací,“ popsala Lilia K., vyslýchaná v nepřítomnosti obžalovaného. Doplnila, že musela měsíc jíst jen tekutou stravu a že ji obličej bolí dodnes. Uvedla také, že má i po roce strach, stejně jako její malá dcerka, která její napadení viděla.

Holzknecht ale viděl dění zcela jinak. Soudu již při minulém líčení řekl, že když skončila pouť, chtěl vše naložit na návěs a odjet. V projetí mu ale bránily dvě ženy, které seděly s dětmi na kraji dráhy. „Zastavil jsem, vystoupil a řekl, že potřebuji projet. Nerozuměli jsme si, došlo k verbálnímu konfliktu, hádali jsme se. Asi jsem řekl něco jako „blbé Ukrajinky“. Pak jsme se pošťuchovali a jedna z nich mi vlezla do auta, myslel jsem, že mi ho chce ukrást. Snažil jsem se ji vytáhnout ven, druhá mě mlátila pěstmi do krku,“ uvedl s tím, že ani jednu ze žen surově neudeřil.

Dále uvedl, že když se otočil, ležela mladší z Ukrajinek na zemi, byla asi v bezvědomí. „Druhá, místo aby jí pomohla, si fotila registrační značku mého auta,“ řekl s tím, že příčinou konfliktu byl podle něj alkohol požitý ženami

Incident se odehrál vloni 13. srpna okolo 20. hodiny poblíž areálu Velká louka v Plasích, kdy se tam konala pouť. Podle obžaloby se tam Holzknecht, který žije v Praze, dostal do konfliktu s Ukrajinkami Tatianou T. a Lilií K. Křičel na ně „ukrajinský svině, ukrajinský kur.., ukrajinský štětky, vypadněte“. „Následně přišel až k poškozeným a bezdůvodně nejméně třikrát udeřil otevřenou dlaní do obličeje Tatianu T., dále ji chytil za vlasy a tahal ji za ně, až jí vytrhl chomáč vlasů, poté ji vzal za tričko a zvedl ji ze země, kdy Tatianě T. se podařilo obžalovaného odstrčit, šla k jeho vozidlu,“ popsala státní zástupkyně Marie Čechová. Dodala, že také Liliu K. obžalovaný nejméně dvakrát udeřil, a to rukou sevřenou v pěst do obličeje. „Utrpěla zlomení nosních kůstek, zlomení kostí tvořících lícně-čelistní komplex a zlomení přední stěny čelistní dutiny,“ popsala Čechová s tím, že cizinka musela být hospitalizována a operována.

Za výtržnictví, ublížení na zdraví a násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci hrozí obžalovanému až pět let vězení. Líčení bude pokračovat výslechy druhé z Ukrajinek, která se nyní omluvila, a dalších svědků.