Šmídek, který má trvalé bydliště ve Starém Plzenci, byl už třináctkrát soudně trestán. Třikrát byl dokonce za mřížemi, z posledního výkonu trestu se vrátil na jaře 2016. Dle svých slov má cukrovku a další vážnou nemoc, píchá si inzulin a bere silné léky na bolest. Zhruba před pěti lety mu dal šanci Vietnamec přezdívaný Honza a nechal ho pracovat ve svém obchodě ve Spáleném Poříčí. Když pak neměl kde bydlet, nechali ho majitel obchodu s manželkou přebývat v garáži. „Mám spoustu dluhů, exekucí, ani nevím, kolik to dělá dohromady,“ řekl soudu Šmídek s tím, že se mu proto hodily peníze na ruku. Žádný nájem neplatil, ale většinu peněz vrátil svým dobrodincům coby platbu za jídlo.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Vše fungovalo až do počátku letošního ledna, kdy si Šmídek nechal vytrhat hned několik zubů najednou. Bolest zaháněl ještě větším množstvím silných léků, než si běžně dává, dal si i alkohol. Ráno přišel do práce ve zbědovaném stavu. Když ho majitel obchodu viděl, řekl mu, ať si jde raději lehnout a odpočine si. Šmídek odešel, ale brzy se vrátil a vzal si lahev rumu. S tou odešel a popíjel. Později se rozhodl chlebodárci zavolat. „Telefonicky mu vyhrožoval, že mu vypálí dům s celou rodinou i jeho oba obchody. Následně mu opět telefonoval a sdělil mu, že může za smrt jeho matky, a proto vyvraždí celou jeho rodinu včetně jeho, což doplnil slovy „dokážeš si představit, co teď s tebou udělám?“, což v poškozeném s ohledem na předchozí agresivní chování obžalovaného vyvolalo důvodnou obavu o zdraví a život jeho rodiny a jeho osoby,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Taťána Ulčová.

Šmídek, který tehdy nadýchal bezmála dvě promile alkoholu, u soudu vše přiznal a prohlásil vinu. Přiznal také, že v minulosti užíval pervitin a pil alkohol, s obojím ale dle svých slov skončil, neboť mu drogy i pití působily vzhledem k jeho nemocím závažné zdravotní problémy. „Dnes už vím, že to se mnou Honza myslel dobře, ale tehdy jsem si to špatně přebral,“ vysvětloval obžalovaný a poškozeným se na místě omluvil. „Nemusíte se bát. Nemyslel jsem to vážně, nikomu bych neublížil ani nic nevypálil,“ řekl Asiatům a několikrát zopakoval, že ho jeho čin mrzí. Pak řekl, že v případě propuštění má zajištěnu práci i bydlení a poprosil, aby nedostal nepodmíněný trest. Státní zástupkyně mu ho sice původně v obžalobě navrhovala, ale v závěrečné řeči pronesla, že je možné uložit i podmínku, ovšem s dlouhou zkušební dobou a dohledem. Šmídkova obhájkyně Kristýna Horníková navrhla upustit od potrestání a nařídit jejímu klientovi ambulantní protialkoholní léčení.

Jsem asimilovaný a mám dobrou pověst. Migrant chtěl nižší trest

Soudce Jiří Žižka se ztotožnil s názorem obžaloby a Šmídkovi uložil za nebezpečné vyhrožování osmiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 2,5 roku, se současným uložením dohledu probačního úředníka. V odůvodnění uvedl, že obžalovanému sice přitěžuje, že čin spáchal vůči člověku, který mu poskytl bydlení i práci a o v osudný den se mu snažil pomoci, na druhou stranu mu ale polehčují mimo jiné doznání, prohlášení viny či projevená lítost. Verdikt je pravomocný. Po vynesení rozsudku soud rozhodl o propuštění Šmídka z vazby.