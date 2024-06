Česko poskytlo Serhii Yankovovi (42) z Ukrajiny, který žije se ženou a čtyřmi dětmi na Tachovsku, útočiště před válkou. On se odvděčil tím, že letos na jaře zaútočil v Plzni na policejní hlídku, která byla na místo přivolána kvůli jeho řádění.

Serhii Yankov u Okresního soudu Plzeň-město. | Video: Deník/Milan Kilián

Yankov, jenž byl pod vlivem drog, se neúspěšně snažil dát policistovi pěstí a jeho kolegyni poté pokousal. „Zneužil dobrodiní, které mu český stát poskytl,“ prohlásil státní zástupce Libor Řeřicha, přezdívaný Cattani, a při líčení u plzeňského městského soudu navrhl, aby byl cizinec buď vyhoštěn nebo dostal nepodmíněný trest. Podle soudce Vladimíra Žáka by ale bylo vězení příliš přísným trestem, a tak Ukrajince potrestal podmínkou. Ponechal ho ale stále ve vazbě, neboť verdikt není pravomocný.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Yankov přišel do Čech koncem roku 2021 za prací. Když mu v únoru 2022 končilo tříměsíční vízum, vrátil se kvůli jeho prodloužení do vlasti. Tam ale právě vypukla válka, a tak do Čech přijel i s manželkou, dvěma jejími a dvěma společnými dětmi. Nejprve žili na Chebsku, poté se přestěhovali na Tachovsko. Ukrajinec vystřídal několik krátkodobých zaměstnání, naposledy pracoval na černo po stavbách. Letos v březnu se dle svých slov kvůli práci vydal do Plzně. Jenže tam mu ukradli doklady a peníze, on si dal marihuanu a pak vyváděl v jednom z domů tak, že na něj přivolali policejní hlídku. „Přes opakované výzvy policistů odmítal zanechat svého jednání. Nejprve se snažil udeřit praporčíka rukou sevřenou v pěst, což se mu nepodařilo, a vzápětí, po svedení policisty na zem do poutací polohy, zakousl se praporčici do malíčku levé ruky,“ popsal Řeřicha s tím, že zranění nebylo vážné, obžalovaný se ale dopustil útoku na veřejného činitele.

„Je to pravda. Chci prohlásit vinu. Souhlasím s tím, co je uvedeno v obžalobě i s právní kvalifikací. Vím, že to, co jsem udělal, je špatné, a je mi to líto,“ uvedl po poradě s obhájcem Václavem Vladařem Yankov. Soudu řekl, že se nebojí, že se bez dokladů bude muset vrátit do vlasti a narukovat, neboť má dle svých slov lékařsky potvrzeno, že je neschopen vojenské služby kvůli zdravotním problémům, konkrétně problémům se srdcem. Na další dotazy přiznal, že ač jsou problémy se srdcem dle něj závažné, po příjezdu do Čech ani jednou nevyhledal lékaře a nebere ani žádné léky.

Neudržel se a opět onanoval na veřejnosti. Teď už půjde recidivista za mříže

Státní zástupce Řeřicha řekl, že cizinec zneužil dobrodiní, které jemu i jeho rodině český stát poskytl. Upozornil také, že ač má dotyčný dobrozdání od ukrajinských lékařů, že je vážně nemocný, po vstupu na naše území se až zázračně uzdravil. To podle něj může vyvolat podezření na úplatky ukrajinským lékařům. Nicméně to podle něj není tak podstatné jako fakt, že muž zaútočil na policejní hlídku, ač si byl vědom, že to je trestné v každém státě. Optimálním trestem by podle něj bylo vyhoštění. „Je to lepší, než aby byl obžalovaný uvězněn a stát to stálo další náklady. Jsem si ale vědom, že je to problematické, že uložení tohoto trestu je výrazně komplikované,“ prohlásil Řeřicha s tím, že pokud nebude muž vyhoštěn, navrhuje 10 až 12 měsíců vězení. Yankovův obhájce Vladař oponoval, že nepodmíněný trest je nepřiměřeně přísný.

S tím se ztotožnil i soudce Žák, který obžalovanému, jemuž hrozily až čtyři roky kriminálu, uložil trest 10 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 2,5 roku. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že Yankov je bezúhonný, prohlásil vinu, vedl dosud řádný život, nezpůsobil závažný následek a že aktuálně je v zemi legálně. Proto není vězení na místě. Ve vazbě ale obžalovaného přesto ponechal. Vysvětlil to tím, že by cizinec mohl být těžko dosažitelný pro orgány činné v trestním řízení. Není totiž vůbec jisté, že Yankov dostane nový ukrajinský pas a že mu bude uděleno povolení k pobytu, očekávat se dá spíše opak. Verdikt není pravomocný.