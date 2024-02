Manévry, jaké se jen tak nevidí, provázely soudní líčení s Josefem Sadovským (59) u plzeňského městského soudu. Všude po budově hlídali členové justiční stráže, do soudní síně byl možný vstup jen na vstupenky. Nešlo o žádného surového vraha či něco podobného, Sadovský před soudem stanul kvůli tomu, že opakovaně řídil přesto, že měl vyslovený zákaz. Protože však jde o člověka, který neuznává Českou republiku, panovaly obavy, že by jeho stejně smýšlející příznivci mohli vyvolat u soudu výtržnosti. To se nakonec nestalo, Sadovský ale svůj postoj k zákonům panujícím v ČR prezentoval víc než jednoznačně. Soudce neposlechl, pak svévolně odešel. Nevyplatilo se mu to, čeká ho vězení.