Zhasla totiž jeho poslední naděje. U Krajského soudu v Plzni neuspěl s odvoláním proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-sever, který ho poslal za mříže za to, že opakovaně řídil, ač to měl zakázané. Jen během loňského roku ho policisté přistihli při řízení osobního auta celkem desetkrát. Soudy v Klatovech a Plzni ho za to opakovaně trestaly, dostal několik podmínek, zákazů řízení, pokuty i obecně prospěšné práce, ale vše marné, jezdil dál. A tak půjde do vězení.