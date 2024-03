Více než tři roky vězení a povinnost uhradit vysokou škodu – to je trest pro makléřku Šárku Mukovou (49) z jihu Plzeňska, která natolik propadla hracím automatům, že u nich trávila deset až dvanáct hodin denně. Aby měla na hru, připravila svoje klienty o celkem bezmála osm milionů korun.

Obžalovaná Šárka Muková u Okresního soudu Plzeň-jih. | Video: Deník/Milan Kilián

Muková začala pracovat jako pojišťovací poradkyně už v roce 1996 a postupně se vypracovala. Po necelých dvou desítkách let už zastupovala nejen pojišťovnu, ale i různé investiční společnosti, klienti jí důvěřovali. Jenže pak přišel zásadní zlom. Podle státní zástupkyně Šárky Komorousové se v době nejméně od roku 2013 do roku 2020 neoprávněně obohacovala na úkor svých klientů, kterým lhala ohledně manipulace s jejich penězi.

„Snažila se v nich vzbudit přesvědčení, že s jejich finančními prostředky disponuje za účelem zhodnocení, ačkoliv je ve skutečnosti poukazovala na svoje účty, případně na účty jiných klientů, aby zastírala své jednání, jakož i na další účty, jejichž prostřednictvím hradila svoje vlastní potřeby a závazky, nejčastěji sjednané úvěry,“ uvedla v obžalobě u Okresního soudu Plzeň-jih Komorousová. Dodala, že Muková si získané finanční prostředky ponechávala pro svoji potřebu. A takto jednala v rozporu s požadavky klientů, proti jejich vůli a proti jejich zájmu.

Muková podle obžaloby připravila o finance zhruba šest desítek klientů zejména z Plzně-jihu, ale i z Klatovska, Českobudějovicka a Plzně. Obětí byli většinou senioři, nejstarší je narozen v roce 1935, ale i mnohem mladší ročníky. Muková se neštítila o peníze obrat také dívku, která byla v pěstounské péči, či nesvéprávného muže. Její obětí se stali i lidé s vysokoškolskými tituly. Celková škoda byla vyčíslena na více než 7,8 milionu korun.

Muková před soudem prohlásila vinu. „Jediné, co k tomu chci uvést, je, že by stát neměl podporovat hazard, měl by ho zrušit. Do 40 let jsem žila normální život a pak jsem se dostala do závislosti na automatech. To se člověk úplně změní a neuvědomuje si, jak velký má problém,“ pronesla obžalovaná, která letos oslaví padesátiny. Při výsleších na policii řekla, že žila spořádaným životem, opakovaně byla zvolena do zastupitelstva, pracovala, starala se o děti.

Pak ale přišel syndrom vyhoření, který neléčila, a jednou, když šla po Přešticích, vstoupila do herny a zahrála si na automatu. A to ji úplně uchvátilo, zcela hraní propadla. „Byla jsem tam 10 až 12 hodin denně. Bylo mi jedno, jestli vyhraji nebo prohraji, prostě mě to bavilo,“ vysvětlovala s tím, že se jí líbila blikající světýlka. Dodala, že ji závislost a s ní spojená trestná činnost připravily o manžela i o práci. Dnes má exekuce a je ráda, že najde špatně placenou práci.

Za podvod jí hrozilo až 10 let vězení. Státní zástupkyně navrhla trest okolo tří roků nepodmíněně a senát v čele se soudcem Jiřím Žižkou se s tím ztotožnil. Obžalovanou poslal na tři roky a dva měsíce do věznice s ostrahou a zároveň jí uložil povinnost nahradit způsobenou škodu, tedy bezmála osm milionů. „Důvodem uložení nepodmíněného trestu je závažnost činu. Ta je ilustrována dobou páchání, což bylo několik let, počtem případů, bylo cca šedesát poškozených, a také výší způsobené škody,“ vysvětlil soudce Žižka. Verdikt není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu, obžalovaná se na místě odvolala, věc tak bude řešit Krajský soud v Plzni.