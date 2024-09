V úvodu líčení žena požádala, aby byla vyslýchána v nepřítomnosti obžalovaného M. C. (39), neboť by před ním nedokázala vypovídat. Když jí bylo přes protesty obhájce obžalovaného vyhověno a M. C., jehož tvář ani jméno nelze zveřejnit právě kvůli ochraně poškozené a jejích dětí, opustil soudní síň, ve velmi dlouhé výpovědi vylíčila, jak soužití vypadalo.

Řekla, že se seznámili v roce 2014, po dvou měsících již spolu bydleli a zhruba po půl roce otěhotněla. To ještě bydleli v Plzni, kde postupně vystřídali čtyři byty. Vše bylo zpočátku zalité sluncem. „Poprvé mi dal facku, když jsme byli ve třetím bytě,“ vzpomínala M. Z. s tím, že po přestěhování do dalšího bytu v Plzni se situace zhoršila a ještě horší byla, když šli bydlet do domku na jižním Plzeňsku. Řekla, že vše začínalo nadávkami, a to velmi vulgárními. Stačilo třeba, aby nechala nádobí na lince, a už byl oheň na střeše. Každá záminka byla dobrá. „V letech 2015 až 2018 hádky přerostly ve fyzické násilí tak v 60 až 70 procentech případů, po přestěhování do domku v letech 2018 až 2022 to už bylo tak v 80 až 95 procentech případů,“ líčila žena.

Dodala, že partner ji bil, a to nejen rukama. „Povalil mě na postel, zul si botu a začal mě podrážkou bít do hlavy a zad. Bylo to strašně ran, myslela jsem, že to nikdy neskončí. Pak mě ještě sešvíkal kabelem od nabíječky,“ vzpomínala. Doplnila, že jí tehdy bylo tak špatně, že se M. C. slitoval a odvezl ji do nemocnice, ovšem cestou ji přesvědčil, aby tvrdila lékařům, že spadla ze schodů. Poslechla.

„Opakovaně mě dusil polštářem, házel po mně věci, včetně třeba plné dvoulitrové lahve. Jednou mě oblečenou strčil do sprchy, 10 až 15 minut na mě pouštěl studenou vodu a pak mě vyhodil ven na mráz. Odmarodila jsem to, ale taky jsem doktorům nic neřekla,“ popisovala M. Z. s tím, že si musela nechat kontrolovat telefon, s kým si píše a volá a podobně.

Její dnes již bývalý partner podle ní tyranizoval i děti, její dceru z prvního vztahu a jejich společného synka. „Malý spal v kolébce a on ho začal fackovat, aby si na mě vynutil sex. To se opakovalo víckrát. Také ho tvrdě trestal,“ řekla soudu. Připustila, že cítila, že vztah není v pořádku, ale nevěděla, co dělat, kam jít. Až když ji M. C. bil takřka denně a ona se seznámila s jiným mužem, našla v sobě odvahu k němu i s dětmi utéct a on pak zkontaktoval policistu, jemuž vše popsala.

Obžalovaný M. C. u prvního hlavního líčení odmítl vypovídat i odpovídat na otázky, ale k obžalobě se vyjádřil. „Necítím se vinen,“ prohlásil s tím, že neubližoval dnes již bývalé partnerce ani jejich společnému synovi.

Obžalovanému hrozí až osmiletý nepodmíněný trest, poškození navíc prostřednictvím zmocněnce či opatrovníků žádají nemajetkovou újmu za utrpěné příkoří. Bývalá partnerka chce 500 tisíc korun, syn 100 tisíc korun a nevlastní dcera 50 tisíc korun.