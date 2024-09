Uškrtil by mého přítele, tak vysvětlovala v pátek u Krajského soudu v Plzni Marcela Čiháčková (21) z Klatov, proč popadla do ruky nůž a zasadila svému nevlastnímu dědečkovi Z. K. (72) tři rány. Senior na místě zemřel, zfetovaná a zároveň opilá dívka i se svým partnerem, již pětkrát soudně trestaným recidivistou, poté z místa utekli, aniž se mu jakkoli snažili pomoci. Dívce hrozí až 18 let vězení, mladík z ničeho obviněn nebyl.

Konflikt se odehrál v bytě v domě v Masarykově ulici v Klatovech letos 17. března kolem 20. hodiny. „Po předchozí slovní rozepři mezi jejím přítelem J. K. a druhem její babičky Z. K. uchopila kuchyňský nůž o celkové délce 33 cm a tímto opakovaně bodla do zad poškozeného Z. K., přičemž si musela být vědoma toho, že může způsobit smrt,“ uvedl státní zástupce Pavel Hajný. Dívka muži zasadila celkem tři rány, mimo jiné mu přerušila plicní tepnu a poranila jádra. Na místě vykrvácel.

Obžalovaná již před líčením soudu zaslala vyjádření, v němž uvedla, že se necítí vinna dle obžaloby, neboť jde o exces nutné obrany. U soudu celou svoji výpověď probrečela. Řekla, že mrtvého znala zhruba od svých čtyř let, kdy začal žít s její babičkou. Měla ho ráda, říkala mu strejdo. Když jí bylo 14 let, dostali se ale do ostrého konfliktu, strejda ji škrtil a bála se, že ji zabije. Od rodiny se pak odstěhovala.

Žila různě, měla problémy s alkoholem, drogami i svými několika partnery. Krátce před svými osmnáctinami porodila dítě, které ale nemá v péči, stará se o něj chlapcova babička. S posledním přítelem, J. K., opakovaně trestaným soudy za krádeže, neměli kde být. „Nezvládala jsem to, topila se v alkoholu, brala drogy. Na ulici už to nešlo, chtěla jsem práci a zpět své dítě. Jediná cesta byla jít ke strejdovi, i když jsem se ho stále bála, a babičce,“ řekla soudu obžalovaná s tím, že ji i J. K. senioři vzali k sobě. Ale nastavili jasná pravidla. Žádný alkohol ani drogy, včas doma a najít si práci.

Po dvou týdnech ale soužití skončilo tragédií. Stalo se tak poté, co byli s J. K. venku se psy. Potkali kamaráda, s tím popíjeli a porušili zákazy. Dali si marihuanu i pervitin, pili pivo, víno i vodku. Když se vrátili, rozhořel se spor. „Z incidentu si pamatuji jen to, že strejda škrtí mého přítele a on se mu snaží sundat ruce. Pocítila jsem strašný strach, že ho uškrtí,“ líčila Čiháčková s tím, že bodání si vůbec nepamatuje, až to, jak strejda leží na zemi, ona si k němu kleká a omlouvá se mu a pak s J. K. utíkají.

M. B., babička obžalované a zároveň partnerka zavražděného, ale incident popsala jinak. Řekla, že ji vnučka na kolenou prosila, aby je vzali k sobě, a i když slíbili, že budou sekat latinu, byly s nimi problémy. Když se v osudný večer vrátili, nejprve Marcele vyčetla krádež peněz z peněženky a pak viděla, jak se do sporu dostal její druh s vnuččiným přítelem. „Rvali se, on mého druha mlátil do hlavy. Řekla jsem mu, ať ho nechá, že je starý, ale rvačka pokračovala, létaly pěsti. Marcela se rozběhla a partnera bodla,“ vylíčila žena ve své výpovědi, která musela být čtena, neboť v mezidobí zemřela.

To J. K. se k soudu dostavil, ale komunikace s ním byla složitá, byl evidentně pod vlivem drog, což sám přiznal. Nejprve ho překvapilo, že se s ním Marcela po činu rozešla, což ona krátce předtím vypověděla, a i poté se rozpomínal jen velmi složitě. Řekl, že mu Z. K. tiskl oběma rukama krk. On se nebránil, jen se mu snažil ruce sundat. „Koukali jsme na sebe, on mě najednou pustil a začal padat. Viděl jsem krev,“ řekl. Dodal, že při útěku se mu Marcela přiznala, že nevlastního dědu bodla, křičela, že ho zabila. K tomu, zda se cítil být o půl století starším seniorem skutečně ohrožen, se nedokázal vyjádřit. Po zadržení nadýchal bezmála 1,5 promile.

Obžalované hrozí 10 až 18 let, žalobce navrhl v obžalobě trest 11,5 roku. Kromě toho po ní dcera zavražděného požaduje za způsobené duševní útrapy 870 tisíc korun a její dva nezletilí synové po 230 tisících korunách.