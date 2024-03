Podle obžaloby měl každý člen skupiny jasně dané místo. Šéfy byli Cekov a Cee, dalšími členy Milan Půta (48), René Hoblík (47), Lenka Veselá (40), Jiří Bělohradský (52), Kateřina Cekovová (42) a Jiřina Branžovská (69). Cekov a Cee podle obžaloby dodávali do pěstíren vybavení a starali se o chod, pěstiteli rostlin měli být Bělohradský a Branžovská, Cekovová měla na starosti sazenice a Hoblík a Veselá zprostředkovávali kontakt mezi oběma stranami a případně i sami pěstovali. Půta se pak se šéfy podílel na zřízení pěstírny v Horním Slavkově, v níž konopí pěstoval Moldavec, který již v samostatném procesu dostal osm let vězení. V této pěstírně bylo dle rozsudku objeveno 2437 rostlin konopí, jejichž drť vážila 49,3 kg, navíc tam policisté našli již zpracovanou marihuanu o hmotnosti 14,3 kg.

Zdroj: Milan Kilián

Cekov a Cee měli pod palcem i další prostory, kde se pěstovala marihuana za účelem další distribuce, a to v Lokti a Teplé. První z těchto pěstíren vyprodukovala podle obžaloby nejméně 72 kg zpracované marihuany, při policejním zátahu tam navíc bylo nalezeno 312 rostlin, kdy drť z nich vážila 12 kg, a pět černých pytlů s konopím o váze 3,8 kg. V Teplé měli obžalovaní vyprodukovat nejméně 24 kg zpracované marihuany, policie na místě objevila 530 rostlin, drť z nich vážila 6,3 kg. Hlavním pěstitelem byl Bělohradský, o další vypěstované kilogramy marihuany se ale podle rozsudku postarali i další.

Senát KS Plzeň uznal všechny obžalované vinnými a poslal je do vězení. Cekov a Cee dostali shodně 9,5 roku, a to ve věznici se zvýšenou ostrahou. Ostatní poslal soud do věznice s ostrahou. Hoblík dostal 7 let, Branžovská 5 let, Veselá 3,5 roku, Půta a Bělohradský shodně po 3 letech a Cekovová 2 roky.

„Soud po provedeném dokazování dospěl k názoru, že vina obžalovaných byla prokázána. Jiné než nepodmíněné tresty nebylo možné uložit, ale u části obžalovaných byl trest uložen pod dolní hranicí trestní sazby,“ uvedl v odůvodnění předseda senátu Tomáš Bouček. Dodal, že v části obžaloby byla důkazní situace poměrně jednoduchá, neboť Bělohradský a Cekovová prohlásili vinu. „Doznali své jednání a usvědčovali ostatní obžalované,“ doplnil Bouček s tím, že mezi další důkazy patřily např. odposlechy.

Marihuanu měli pěstovat podnikatelé i asistentka pedagoga. Obžaloba žádá vězení

Verdikt se ale nelíbil obžalovaným ani státnímu zástupci, a tak ve věci po jejich odvolání rozhodoval Vrchní soud Praha. Jak Deníku potvrdila jeho mluvčí Kateřina Kolářová, nyní v případě pěti obžalovaných částečně zrušil rozsudek KS Plzeň, a to ve výrocích o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu.

V případě Branžovské se pak měnil nejen trest, ale částečně byl zrušen i výrok o vině. Právě Branžovská si nejvíce polepšila, místo 5 let vězení dostala dvouletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. S podmínkami pak vyvázli i Veselá, Bělohradský (oba tři roky se zkušební dobou pět let) a Cekovová (dva roky na čtyři). Cekovovi a Ceemu byly tresty zkráceny o 12 měsíců na 8,5 roku, a jdou do mírnějšího typu věznice. Půta a Hoblík s odvoláními neuspěli. Verdikt je pravomocný.