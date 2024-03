Teď už je to definitivní. Cizinec, který na jihu Plzeňska sliboval své partnerce překvapení a místo toho jí zasadil do hlavy několik ran bezmála kilogramovým kladivem, jež přežila jen zázrakem, si odsedí deset let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Rozhodl o tom odvolací Vrchní soud v Praze.

Eskorta přivádí Timothéeho K., jenž málem ubil partnerku kladivem, do jednací síně Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Timothée K., jehož celé jméno ani tvář Deník nezveřejňuje kvůli ochraně poškozené a její nezletilé dcery, začal s českou partnerkou žít ve Štěnovicích vloni v únoru. V květnu jí pak přislíbil, že zakoupí rodinný dům v Příchovicích, na který dostane peníze od příbuzných z Francie. Společně s ní dokonce vyhledal realitního makléře, s nímž 27. května uzavřel dohodu o rezervaci koupě nemovitosti, ačkoliv věděl, že žádné finanční prostředky nezíská. Po celý červen pak ženu ujišťoval, že vše je na dobré cestě a že už nakoupil i různé vybavení. „Vzhledem k tomu, že se dostal do neodvratitelné situace, kdy by měl poškozené odhalit celou sérii svých lží, což mělo podle jeho představy mít zásadní dopad na jeho vztah s poškozenou, dospěl k závěru, že je třeba ji usmrtit, aby neodhalila jeho lži,“ popsala v obžalobě u KS Plzeň státní zástupkyně Věra Brázdová.

Vše si pečlivě naplánoval na 4. červenec, kdy věděl, že budou doma sami, neboť dcera jeho družky bude až do 9. července u svého otce. „Poškozenou dovedl pod záminkou, že má pro ni překvapení, do koupelny, kde ji nasměroval tak, aby stála zády k němu, a uložil jí, aby si zakryla oči,“ uvedla Brázdová s tím, že poté zaútočil doneseným kladivem. Ženu, která se navzdory závažným zraněním hlavy dokázala ubránit dalším útokům, nechal napospas osudu. Musela být s proraženou lebkou a dalšími zraněními, která ji dle znalců přímo ohrožovala na životě, transportována do nemocnice a okamžitě operována.

Francouz, který tento týden oslaví 28. narozeniny, vše doznal a prohlásil vinu. „Chci se velice omluvit poškozené a také orgánům činným na území ČR za to, co jsem jako cizinec způsobil. Všem orgánům, zainteresovaným do celého procesu, chci také poděkovat za jejich profesionální přístup. Chci napravit to, co jsem způsobil, tím, že přijmu váš trest. Po jeho odpykání v ČR zřejmě nezůstanu,“ řekl Timothée K.

Znalci z oboru psychiatrie a psychologie konstatovali, že obžalovaný je člověk trpící smíšenou poruchou osobnosti. Je značně sebestředný, nezralý, dětinský, přecitlivělý a zbabělý. Je nekritický ke svému chování, chyby hledá u druhých. Jeho intelekt odpovídá podprůměru. Jeho pobyt na svobodě ale podle znalců není nebezpečný, nutná není ani léčba.

Za plánovanou vraždu, byť nedokonanou, hrozilo cizinci 12 až 20 let vězení, senát mu v souladu s návrhem státní zástupkyně uložil desetiletý trest, a to ve věznici se zvýšenou ostrahou. Dále mu byl uložen pětiletý zákaz pobytu na území Plzeňského kraje a nesmí bývalou družku kontaktovat. Musí také poškozené uhradit škodu ve výši 48 tisíc korun a zdravotní pojišťovně necelých 18 tisíc korun. Předseda senátu Tomáš Mahr po vynesení rozsudku uvedl, že po polovině trestu může Francouz požádat o podmíněné propuštění a že má také možnost odpykat si trest ve své domovině.

I přesto se proti verdiktu odvolal, ale neuspěl. „Odvolacím senátem Vrchního soudu v Praze bylo dnes odvolání obžalovaného zamítnuto jako nedůvodné,“ potvrdila v úterý mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová.