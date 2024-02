Podmínka? Ani náhodou, řekl soud a poslal sexuálního predátora za mříže

Podmínku? Za tohle? Tak to ani náhodou! Zhruba tak by se dal shrnout postoj Vrchního soudu Praha k případu sexuálního predátora, který oslovoval mladičké dívky prostřednictvím internetu, nechával si od nich posílat nahé fotky a videa a pak je drsně vydíral. Krajský soud v Plzni ho za to potrestal podmínkou a sexuologickým léčením, podle odvolacího soudu to je ale málo. Vrchní soud poslal mladíka za mříže.

Mladíka, který se u Krajského soudu v Plzni zpovídá ze sexuálního nátlaku či vydírání, přivedla eskorta z vazby. | Video: Deník/Milan Kilián

Proces byl oproti jiným obdobným kauzám v Plzni výjimečný tím, že se odehrával za zavřenými dveřmi, neboť soudní senát ještě před čtením obžaloby vyloučil veřejnost včetně médií. Zdůvodnil to nejen ochranou poškozených, ale i obžalovaného. Média také nesmějí publikovat nic, co by vedlo k jeho identifikaci. „V období od května 2022 do února 2023 měl prostřednictvím sociální sítě Snapchat a Instagram navazovat komunikace s nezletilými dívkami, po kterých měl požadovat zasílání nahých fotografií a videí, a to zpravidla pod vyhrůžkami zveřejnění videí, na kterých např. figurovala jejich kamarádka či ony samotné. Obžalovaný měl takto od dívek pod výhrůžkami zveřejnění získávat velké množství jejich nahých fotografií a videí,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Pokud některá z dívek odmítla, hrozil zveřejněním intimností na výše uvedených sociálních sítích a v jednom případě, kdy jedna z dívek přestala komunikovat, tak opravdu učinil a video s její nahrávkou rozeslal jejím kamarádům. Zdroj: Deník/Milan Kilián Mladík byl obžalován rovněž z toho, že doma přechovával tisíce pornografických snímků a videí s dětmi, schovával si i komunikaci s poškozenými. Za sexuální nátlak, vydírání a nakládání s dětskou pornografií hrozilo mladíkovi pět až dvanáct let vězení. Státní zástupkyně navrhovala v obžalobě trest nižší, tříletý, ve věznici s ostrahou, avšak soud se rozhodl pro ještě mírnější postih. Jak na vyhlášení rozsudku, který je ze zákona veřejný, uvedla předsedkyně senátu, soud při stanovení výše trestu přihlédl k prohlášení viny, dosavadní bezúhonnosti obžalovaného, rodinnému zázemí a větší možnosti vést řádný život. Uložil mu tříletý trest odnětí svobody, podmíněně odložený na zkušební dobu pět let. Součástí rozsudku je i propadnutí mobilního telefonu a externího disku, ve kterých přechovával tisíce pornografických snímků, videí s dětmi a komunikaci s poškozenými. Obžalovaný se také musí podrobit ochrannému sexuologickému léčení v ústavní formě a je povinen dvěma nezletilým zaplatit jako nemajetkovou újmu každé 50 tisíc korun. Za mříže? Kdepak, sexuální predátor vyvázl s podmínkou Zatímco obžalovaný se práva odvolání vzdal, státní zástupkyně se na místě odvolala a ve věci tak měl konečné slovo Vrchní soud v Praze. Ten napadený rozsudek částečně změnil. „Odvolací senát obžalovanému uložil trest odnětí svobody v délce trvání 30 měsíců, kdy pro výkon tohoto trestu obžalovaného zařadil do věznice s ostrahou,“ informovala Deník mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová s tím, že v ostatních částech zůstává napadený rozsudek nezměněn. Platí tedy ústavní léčba i vše ostatní. Teď už obžalovanému zbývá jen dovolání k Nejvyššímu soudu.

