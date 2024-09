Za mříže nemusí, ale je povinen zaplatit 35 milionů korun plus DPH. To je definitivní trest pro Vladimíra Brože (39) z Plzně. Ten si ve skladu, kde pracoval, začal z nudy přes přísný zákaz hrát se zapalovačem a způsobil tak obří požár. Státní zástupce trval na tom, že patří za mříže, ale odvolací Vrchní soud v Praze se ztotožnil s názorem Krajského soudu v Plzni a obžalovanému trest nenavýšil. Na škodu, kterou má platit, by však Brož při svých příjmech vydělával zhruba 150 let, a to by ještě nesměl utratit ani korunu.

Brož pracoval ve skladu na Rokycanské třídě v Plzni, který patří pražské firmě, jako skladník. Mají tam přísné předpisy, on je ale na Silvestra roku 2021 zásadně porušil. „Ve skladu tabákových a potravinových výrobků, ačkoli byl řádně proškolen o požární ochraně včetně přísného zákazu používání otevřeného ohně, zkoušel funkčnost zapalovače a zapaloval papírovou krabici. Po varování spolupracovníka, že přichází nadřízený, rukou nedostatečně uhasil žhnoucí krabici, z místa odběhl a již se nevrátil,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr. Pak všichni zaměstnanci odešli, nedostatečně uhašená krabice se vznítila a začal od ní hořet celý sklad. Škoda šla do desítek milionů. Brož se tak podle obžaloby dopustil zločinu obecného ohrožení.

„Byla to klukovina. Byla obrovská chyba zkoušet ten zapalovač,“ přiznal Brož, který dodal, že zapalovačů zkusil více, neboť vybíral, který si pořídí. Přiznal i to, že, ač to bylo přísně zakázáno, zapálil roh krabice, plné dalších zapalovačů. I přesto je ale přesvědčen, že za obrovský požár nemůže. „Krabice hořela jen malým plamínkem, který jsem sfouknul a ještě zamáčkl prsty. Pak jsem tam ještě nějakou dobu byl. Když jsem odcházel, bylo to podle mě dostatečně uhašené, nehořelo to, ani nežhnulo,“ tvrdil Brož.

Senát plzeňského soudu v čele se soudkyní Lucií Bočkovou potrestal Brože tříletým trestem, podmíněně odloženým na zkušební dobu pěti let. Dospěl totiž k závěru, že se dopustil přečinu, nikoli zločinu, což má zásadní vliv na trest. Původně mu za obecné ohrožení hrozilo osm až 15 let vězení, po překvalifikování dva roky až osm let. Šlo totiž dle soudu o vědomou nedbalost, nikoli nepřímý úmysl. Obžalovanému soud zároveň nařídil uhradit škodu 35 milionů korun plus DPH. Podmínku uložil senát díky polehčujícím okolnostem. „Nebyl trestán, nebyl projednáván ani pro přestupek a zcela se doznal k nedbalostnímu jednání,“ vysvětlila soudkyně Bočková s tím, že žádné přitěžující okolnosti soud neshledal.

Po odvolání se věcí zabýval Vrchní soud v Praze, ale rozsudek se nezměnil. „Vrchní soud v Praze odvolání podaná státním zástupcem a poškozenou zamítl,“ informoval Deník mluvčí soudu Vít Tomáš Vatra. Senát se ztotožnil se závěry krajského soudu, že nebyl prokázán nepřímý úmysl, ale šlo o nedbalost.