Scénáře podvodníků, o kterých policie i média často informují, se navíc stále opakují. Ani tentokrát nechybí údajní bankéři či nabídky rychlého zbohatnutí.

O nejvyšší částku přišel muž, z něhož pod záminkou zhodnocení investic vylákal údajný investiční bankéř finanční hotovost ve výši 1 900 000 korun. Jiná žena odeslala 1 170 000 korun. „Oba do současné doby nezískali z investování nic a nedostali zpět ani svoje finance,“ uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Přes milion korun získali podvodníci také od ženy, které zavolal údajný pracovník banky. Informoval ji o tom, že musí ověřit její žádost o spotřebitelský úvěr, o nějž si poškozená měla požádat v Brně a s tím, že se nejspíš jedná o podvod ji přepojil na jinou pracovnici banky. „Té pak žena při komunikaci sdělila, že má na různých účtech částku přesahující dva miliony korun. Nato byla přepojena na dalšího bankéře, který s jejím souhlasem založil ‚elektronický rezervní účet‘, na který během telefonátu odeslala 1 400 000 korun,“ popsala další případ mluvčí.

S nabídkou zhodnocení jejích financí investováním do kryptoměn kontaktovala údajná bankéřka jinou ženu. Ta s tím souhlasila a podle instrukcí nainstalovala do svého mobilního telefonu aplikace, do kterých nahrála fotografii svého občanského průkazu a fotografii obličeje. „Poté při stále trvajícím telefonátu poskytla bankéřce přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Následující den zjistila, že z jejích bankovního účtu bylo provedeno několik transakcí a že přišla o 200 tisíc korun,“ uvedla Brožová k dalšímu podvodu.

S kryptoměnou souvisí i případ ženy, kterou jiný údajný bankéř telefonicky informoval o tom, že má ve své kryptopeněžence 10 tisíc dolarů a dotázal se, zda chce tyto prostředky převést na běžný účet. „S tím paní souhlasila, a tak podle instrukcí naistalovala do svého mobilu aplikace na vzdálený přístup. Poté se přihlásila do svého internetového bankovnictví, kde došlo k několika transakcím, a žena přišla o 50 tisíc korun,“ pokračovala mluvčí. Stejným podvodem s kryptopeněženkou přišli o peníze i dva muži. Jeden o 125 tisíc korun, druhý o 170 tisíc korun.

Jiná poškozená reagovala na inzerát na internetu, který nabízel rychlý způsob vydělání peněz. „Registrovala se na těchto stránkách a telefonicky ji kontaktovalo několik údajných analytiků. Podle jejich instrukcí zaplatila vklad a po registraci se dostala do obchodního účtu, kam jí měly být posílány peníze. Podmínkou však bylo vložení většího finančního obnosu, což žena udělala a zaplatila 170 tisíc korun. Poté ženě volali z banky a pro podezření z podvodu jí účet i kartu zablokovali. O peníze však už přišla,“ informovala Brožová.

O tom, že nebezpečí číhá i na důvěryhodně vypadajících webech či odkazech, svědčí případ muže, jemuž přišla SMS s odkazem na portál ministerstva financí. Na ten poškozený klikl, vyplnil přihlašovací údaje do své banky a omylem pak autorizoval platbu ve výši 50 tisíc korun, která odešla na účet neznámé osoby. „Následně ho kontaktoval údajný pracovník banky s tím, že na jeho účtu evidují nějakou nestandardní platbu a snažil se získat další informace k účtu. Přitom bez vědomí jeho majitele smazal v jeho internetovém bankovnictví telefonní kontakt a přepsal další údaje,“ popsala mluvčí další způsob, jakým může k podvodu dojít.

Alespoň jeden z případů měl dobrý konec. Tentokrát se podvodníci nažili nalákat přes sociální síť na nabídnuto investování do měnových kurzů muže, kterému měl být založen uživatelský účet, na kterém by pak mohl investovat. „K ověření bankovní identity pak přes odkaz zadal údaje a heslo ke svému internetovému bankovnictví. Kvůli tomu se pak neznámý pachatel dostal do jeho účtu a chtěl odeslat částku 315 tisíc korun. Banka toto včas odhalila, bankovní účet zablokovala a pán o žádné peníze nepřišel,“ uzavřela Brožová.