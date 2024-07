Policisté pátrají po devětatřicetileté Žanetě Bajgerové, která se v sobotu 29. června nevrátila z vycházky zpět do Psychiatrické nemocnice Dobřany. Pozor, trpí nakažlivou nemocí. Může se pohybovat nejen po Plzeňském, ale i Karlovarském kraji, je z okresu Sokolov.

Není to poprvé, co žena z léčebny utekla, pátrání bylo vyhlášeno již v minulosti. „Žena nepřišla zpět z povolené vycházky po areálu psychiatrické nemocnice a do současné doby se nevrátila a ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Nemocnice trvá na návratu pacientky, bez medikace může dojít ke zhoršení jejího psychického stavu. Žena má žloutenku typu C,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Doplnila, že pohřešovaná je plnoštíhlé postavy, vysoká 165 centimetrů, má dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči, široký nos. Žena má jen zbytky chrupu. Na sobě by měla mít černé triko s bílými květy, černé legíny a stříbrné sportovní boty.

„Policisté přijmou k hledané osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Děkujeme,“ uzavřela Brožová.