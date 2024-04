I přes četná varování a informace o scénářích podvodů v on-line prostředí, řeší policisté v Plzeňském kraji další případy tohoto typu. Škody jdou od desítek tisíc až po statisíce korun.

Internetový podvod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

O 60 tisíc korun přišel například muž, kterého kontaktoval údajný pracovník bankovní společnosti s informací, že na jeho účtu byla provedena podezřelá platba. K ochraně finančních prostředků měl poškozený zaslat všechny peníze na ‚chráněný‘ účet, což muž v obavě o peníze udělal.

Jiný případ měl šťastnější konec, když si žena po načerpání úvěru uvědomila, o co nejspíš jde. „Další údajný bankéř během telefonátu informoval ženu o zneužití jejího občanského průkazu a čerpání spotřebitelského úvěru. Přiměl jí k čerpání úvěru v co nejvyšší částce, aby tak zamezila neznámému pachateli čerpat úvěry u jiných institucí. Poté měla peníze vložit do bankomatu na zabezpečený účet. Žena tedy načerpala úvěr ve výši 780 tisíc korun. Vyzvedla 300 tisíc korun v hotovosti. A pak jí došlo, že se mohla stát obětí podvodu a případ oznámila na policii,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

V dalších případech poškození naletěli na trik s falešnými SMS zprávami. V tom prvním podvodník použil zprávu o přeplatku daně. V ní byl ale odkaz, po jehož otevření žena vyplnila přihlašovací údaje k bankovnímu účtu. „Poté jí zavolal údajný pracovník banky, ženě uvedl, že její účet byl napaden a že má zadat nový PIN kód. Z jejího účtu poté odčerpal 17 tisíc korun,“ uvedla Brožová.

V jiných případech podobného ražení pachatelé použili častý trik se zprávou o chybějících údajích pro doručovaný balíček a s odkazem na stránky vypadající jako stránky pošty. „Žena tam pak zadala údaje k platební kartě včetně CVV kódu. Poté začaly z jejího účtu odcházet peníze, postupně se jednalo o 16 tisíc korun. Jiný muž úplně stejným způsobem přišel o 17 tisíc korun. Podobný odkaz přišel e-mailem muži, který po vyplnění údajů pak potvrdil přístup do internetového bankovnictví. Přišel o 91 tisíc korun,“ pokračovala mluvčí.

Dalším prostředím, v němž podvodníci hodně působí, jsou různé webové portály s inzercí. Tentokrát o peníze přišla žena, která nabízela k prodeji mini rotoped za 300 korun. „Na její inzerát reagovala neznámá osoba a měla o rotoped zájem. Pod záminkou zajištění přepravy vylákala od prodávající osobní údaje a také PIN kód k internetovému bankovnictví. Z jejího účtu pak bylo bez jejího vědomí převedeno 27 tisíc korun,“ sdělila Brožová k tomuto případu.

Ani další scénáře nejsou policistům neznámé, opakují se rovněž celkem často. Jedna žena tak poslala ‚vojákovi na misi‘, s nímž si dopisovala přes sociální sítě, 150 tisíc korun, ještě úspěšnější byl ‚lékař v zahraničí’, který z jiné ženy vylákal dokonce 365 tisíc korun. Další pak obalamutila vidina osobního setkání se známým zpěvákem, ke kterému jí jeho údajný manažer slíbil zaslat VIP kartu za poplatek 25 tisíc korun. Žena peníze poslala, slibované karty se však nedočkala.

K podvodům často dochází také v souvislosti s vidinou rychlého zbohatnutí v rámci investování do kryptoměny. „V několika případech lidem telefonoval neznámý muž, že má na svém bitcoinovém účtu peníze, které by jim poslal. Oslovení si pak naistalovali do svých počítačů programy pro vzdálený přístup. Tím pachatel získal plnou kontrolu nad veškerým obsahem počítače a z bankovních účtů jim odčerpal 297 tisíc korun, 187 tisíc korun a 117 tisíc korun,“ doplnila Brožová výčet podvodů z poslední doby.

V souvislosti s těmito případy znovu policisté apelují na lidi, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. „Dbejte zvýšené opatrnosti při cizích telefonátech. V případě, že by byly vaše peníze v ohrožení, banka koná vlastní opatření, nikdy od vás nebude požadovat nestandardní transakce, abyste zrušili účet, převedli peníze na jiný účet nebo peníze vybrali a vložili do bitcoinmatu. Nikdy nikomu také neposkytujte přístupy k vašemu internetovému bankovnictví, ofocené doklady ani osobní údaje s daty narození. Neinstalujte si do vašich zařízení programy pro vzdálený přístup. Nenechte se zlákat ani vidinou snadného zbohatnutí nebo romantického vztahu,“ upozornila na závěr policejní mluvčí.