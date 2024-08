Někteří se skrývají, jiní beze stopy zmizeli a příbuzní marně čekají na jakoukoli zprávu, v některých případech dlouhé roky. Mezi hledanými je i několik dětí, jeden čtrnáctiletý chlapec se před policií skrývá už od loňského listopadu.

V policejních databázích najdete dva typy lidí, po nichž se pátrá – hledané, což jsou ti, laicky řečeno, kteří zajímají z nějakého důvodu orgány činné v trestním řízení, a pohřešované, tedy ty, jež postrádají jejich blízcí.

„Co se týče Městského ředitelství Plzeň, nejdéle hledanou osobou je Walter Wilhelm Schäfer, narozený 10. 9. 1946, státní příslušnost Německo, po kterém bylo vyhlášeno pátrání dne 5. 12. 1999, na základě příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, vydaného Krajským soudem v Plzni. Tento na hledaného vydal rovněž Evropský zatýkací rozkaz,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Za územní odbor Plzeň – venkov je pak nejdéle hledaný Vladislav Rorbach, nar. 13. 8. 1958, trvale bytem Horní Bříza, po kterém bylo vyhlášeno pátrání dne 3. 5. 2000. I on se vyhýbá nástupu do vězení. Krajský soud v Plzni na Rorbacha vydal i Evropský zatýkací rozkaz a Mezinárodní zatýkací rozkaz, ale zatím se po něm slehla zem.

„Co se týče pohřešovaných, tak v rámci městského ředitelství je to Luděk Markup, nar. 12. 4. 1961, trvale bytem Plzeň, po kterém bylo vyhlášeno pátrání dne 19. 4. 2004. Pohřešovaný dne 10. 1. 2004 vycestoval do Španělska na sběr pomerančů a od té doby se do ČR nevrátil,“ informovala Brožová s tím, že za územní odbor Plzeň – venkov je nejdéle pohřešovanou Vilma Petková, nar. 27. 1. 1958, trvale bytem Plzeň, po které bylo vyhlášeno pátrání dne 11. 5. 2007. „Pohřešovaná byla naposledy v telefonickém kontaktu se svojí dcerou před Vánocemi roku 2004, kdy udávala, že chce odejít od svého manžela, neboť ve vztahu již není šťastná, a od té doby se jí neozvala a ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Dle vyjádření tehdejšího manžela pohřešované tato odešla z domova v roce 2005, kdy předtím neustále uváděla, že chce odejít z domova a odjet do Anglie za prací,“ popsala Brožová.

Lidí, kteří jsou v policejních evidencích vedení jako pohřešovaní či hledaní dlouhé roky, je ale mnohem více. Déle než deset let policie na Plzeňsku pátrá po Martinu Aschenbrennerovi, Martinu Nocarovi, Trong Quynh Nguyenovi z Vietnamu, Rumunovi Marianu George Popovi, Miroslavu Balogovi, Aleši Kunáškovi či Francouzovi Laurentu Nisenbaumovi. I některé ženy jsou v databázích velmi dlouho. Přes deset let hledá policie Hanu Juhászovou, Ivetu Bauerovou a Věru Reiserovou. Posledně jmenovaná je pohřešovaná, zmizela na podzim roku 2009.

Mezi těmi, po nichž se pátrá kratší dobu, jsou i jména, známá z reportáží Deníku ze soudních síní. Jde například o recidivistu Milana Iliče, jenž v Plzni zkopal těhotnou ženu.

Už téměř sedm let zůstává zahaleno tajemstvím zmizení holčičky s českou národností a arabským jménem Nour Mariem Ben Hamouda, která je v pátrání od září 2017. Zem se po ní slehla krátce po jejích devátých narozeninách. Zda se stala obětí únosu, rodina ji schovává před jejím otcem či je důvod zmizení jiný, to je otázka, která stále zůstává nezodpovězena.

Ben Hamouda není jediným dítětem v pátrání, kromě ní hledají policisté z Plzeňska aktuálně pět chlapců či dívek ve věku od 13 do 17 let. Jeden čtrnáctiletý hoch je na útěku už od loňského listopadu.

Kromě Čechů jsou na Plzeňsku v pátrání zejména Ukrajinci, ale policie hledá i zástupce několika dalších národností.