Drogový gang rozprášili policisté na Plzeňsku. Sedmička mužů měla mít na svědomí kšefty s marihuanou a kokainem, pět z nich je ve vazbě. Jde dle informací Deníku o Čechy žijící na Plzeňsku, hrozí jim až desetileté nepodmíněné tresty.

Policie při domovních prohlídkách zajistila řadu věcí včetně drog. | Foto: se svolením PČR

Policejní mluvčí Dagmar Brožová informovala, že TOXI tým kriminalistů Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje spustil akci v pondělí, a to po několikaměsíčním pečlivém prověřování a intenzivních přípravách. Na území města Plzně a na dalších místech bylo zadrženo šest osob. Posledního člena party zatýkat policisté nemuseli, neboť v té době již byl ve vazební věznici pro jinou trestnou činnost. „Při následných domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků a prohlídkách motorových vozidel byly zajištěny omamné a psychotropní látky, sáčky, váhy, finanční hotovost a také kompletní funkční zařízení indoorové pěstírny s více než dvěma stovkami rostlin konopí,“ uvedla Brožová.

Doplnila, že vrchní komisařka odboru obecné kriminality pak zahájila trestní stíhání devětačtyřicetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Zároveň zahájili trestní stíhání dalších šesti mužů ve věku 35 let, 45 let, 45 let, 31 let, 32 let a 52 let z téhož zvlášť závažného zločinu.

Jenže jen u marihuany to dle policie neskončilo. „Obviněný devětačtyřicetiletý muž nejméně od poloviny roku 2022 až do doby svého zadržení měl obstarávat a nakupovat kokain od tří mužů, kteří byli nyní společně s ním obviněni, a dalším obviněným měl drogu poté prodávat či předávat s instrukcemi k prodeji a oni ji prodávali svým koncovým uživatelům. K distribuci docházelo v Plzni ve stovkách případů a šlo o stovky gramů kokainu. Prodejem drogy si měli přijít na sta tisíce korun,“ informovala Brožová.

Čtyři ze sedmi obviněných byli ve středu ve večerních hodinách vzati do vazby a následně tak převezeni do vazební věznice. Všem obviněným hrozí až deset let vězení. Není to hrozba planá. Za kšefty s drogami ve velkém vysoké tresty v Plzeňském kraji skutečně padají, je to jen pár dní, co dostal šéf marihuanového gangu devět let nepodmíněně.