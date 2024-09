Čtyřiadvacetiletý mladík, kterého policisté podezřívají, že na začátku července v Plzni v aleji Kilometrovka jednu ženu znásilnil a u druhé se o to pokusil, byl sám obětí znásilnění, a to od svého staršího kolegy.

Podle serveru novinky.cz, který informaci přinesl, ho měl nutit k různým sexuálním praktikám řidič popelářského vozu, kterému dělal závozníka.

Dvaapadesátiletého muže obvinila policie ze znásilnění už před několika týdny. Jeho útoků mělo být nejméně šest, docházelo k nim během poledních přestávek v kabině svozového auta na přelomu loňského a letošního roku.

Oběma teď hrozí deset let vězení. Mladíka zadržela policie minulý pátek. Obviněn je nejen ze znásilnění, ale také z pokusu o těžké ublížení na zdraví, soud jej umístil do vazby. V pondělí 1. července měl podle policie napadnout na Kilometrovce dvě ženy, v prvním případě ještě utekl, poté co žena začala křičet, zranil ji však na hlavě. Druhou ženu pak znásilnil. „S ohledem na to, že se jedná o závažné případy a také s ohledem na samotné poškozené, nebudeme k samotným incidentům poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla po jeho zadržení policejní mluvčí Michaela Raindlová.