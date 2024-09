Identikit pachatele, který v aleji Kilometrovka v Plzni jednu ženu znásilnil a u další se o to pokusil.

Obou činů se měl muž dopustit 1. července v pozdních večerních hodinách. „Od včerejšího dne se zabýváme případem, kdy zatím neznámý muž napadl v Plzni v lokalitě ulic Radčická a Ke Slonům mladou ženu, které způsobil zranění v oblasti hlavy. Poškozené se měl vyptávat na to, zda s ním nechce mít sex, načež žena začala křičet a dotyčný z místa utekl. Dnes v odpoledních hodinách, tedy s určitou časovou prodlevou, jsme přijali oznámení od další ženy, která nám sdělila, že byla ve stejné lokalitě v inkriminovanou dobu znásilněna,“ popsala v úterý 2. července policejní mluvčí Iva Vršecká.

Pachatele se podařilo dopadnout po necelých dvou měsících, podíleli se na tom zejména policisté a kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň a jejich kolegové z odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. „S ohledem na možné spekulace a případné dezinformace uvádíme, že se jedná o našeho občana,“ informovala v pondělí 2. září policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Obviněný mladík byl umístěn do vazby, v případě prokázání viny mu hrozí až 10 let odnětí svobody. „S ohledem na to, že se jedná o závažné případy a také s ohledem na samotné poškozené, nebudeme k samotným incidentům poskytovat žádné bližší informace,“ doplnila Raindlová.

K dopadení pachatele přispěla také spolupráce veřejnosti na základě podobizny a popisu podezřelého uveřejněných v médiích. „Velice si vážíme spolupráce veřejnosti, každá z těchto informací námi byla námi důsledně prověřena,“ ocenila mluvčí.