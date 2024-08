Tamní městský soud ve věci rozhodl trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Protože si cizinec, jenž byl ve své vlasti učitelem tělocviku a při činu byl zároveň opilý a zfetovaný, ani státní zástupce nepodali odpor, je verdikt pravomocný.

Incident, který v Plzni zdvihl vlnu emocí a vyvolal další protiukrajinské nálady, se odehrál vloni 8. září kolem 22. hodiny. Ukrajinec, který byl pod vlivem alkoholu a drog, chlapce bezdůvodně napadl v blízkosti Folmavské ulice. „Dal mu několik facek, až poškozený upadl na zem a poranil si koleno. Když se pokusil utéci, tak ho obviněný chytil a v prostoru poblíž sloupů s vlajkami Bauhaus ho uchopil oběma rukama, nadzvedl a hodil na travnatý pás,“ popsal v obžalobě státní zástupce.

Ukrajinský chlapec, který měl zlomený prst, různé otoky, oděrky a krvácel z nosu, musel být ošetřen a byl týden hospitalizován v nemocnici. Cizinec byl zadržen krátce po činu a umístěn v cele, do vazby ho soud ale nevzal a byl propuštěn na svobodu. Soudkyně rozhodnutí mimo jiné odůvodnila tím, že cizinec, ve své vlasti učitel tělocviku a poměrně úspěšný sportovec, byl dosud bezúhonný. Soud proto vazbu nahradil třemi předběžnými opatřeními – zákazem vstupu do obydlí, zákazem styku s poškozeným a zákazem vycestovat z ČR.

Dítě policistům při výslechu řeklo, že když šli z návštěvy, byl přítel jeho matky opilý. Potvrdilo, že dostalo bezdůvodně několik facek. „Upadl jsem, rozbil si koleno a celý obličej jsem měl v krvi,“ líčil chlapec. Očitý svědek pak potvrdil, že Ukrajinec dítě zdvihl do úrovně ramen a hodil ho na zem.

Sám cizinec, jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně dítěte, jež s ním žilo ve společné domácnosti, policii řekl, že všeho lituje. Tvrdil, že má rád svoji přítelkyni i jejího syna. Za to, co udělal, podle něj mohou alkohol a drogy. Přiznal, že chlapce poté, co ho naštval, udeřil, a to zřejmě opakovaně.

Dechová zkouška u něj prokázala bezmála dvě promile alkoholu, navíc byl pod vlivem pervitinu a marihuany.

Soud již rozhodl o postihu pro cizince. „Byl mu uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon se podmíněně odkládá a stanoví se zkušební doba v trvání 24 měsíců. Zároveň se obviněnému ukládá přiměřené omezení, a to zdržet se požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek,“ uvedla mluvčí Okresního soudu Plzeň—město Lucie Ženíšková. Dodala, že Ukrajinec je povinen zaplatit zdravotní pojišťovně částku 16 412 Kč. Protože si proti trestnímu příkazu ani jedna strana nepodala odpor, nabyl právní moci.