Cizinka v Plzni velmi surově usmrtila malého psa. Podle informací Deníku padesátiletá Moldavanka pražským krysaříkem mlátila o zeď. Policie ji zadržela a byla na pár hodin umístěna v policejní cele, ale zatím nebyla z ničeho obviněna.

Pražský krysařík. Ilustrační foto | Foto: CC BY-SA 3.0:Tomáš Čepička/Wikimedia Commons

Incident se odehrál v úterý kolem druhé hodiny ráno v Pařížské ulici v Plzni. „Na místo jsme vyjížděli po oznámení, že se tam nachází agresivní žena, která je zřejmě pod vlivem alkoholu. Když jsme přijeli, byla na místě žena, ročník 1973, a uhynulý pes,“ řekla Deníku policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policisté museli k řádící cizince přivolat i záchranáře. „S lehkým zraněním hlavy byla převezena do Fakultní nemocnice na Lochotíně,“ potvrdila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. „Po ošetření byla žena převezena do policejní cely, odkud byla po provedení procesních úkonů propuštěna,“ řekla Deníku Raindlová s tím, že dechovou zkoušku cizinka neabsolvovala, ale byl nařízen odběr krve a moči v nemocnici.

Ke smutné události museli do Pařížské ulice vyjet i strážníci. „Na žádost Policie ČR jsme tělo zvířete převzali a převezli ho do chladicího boxu v Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni,“ dodala mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

To, jakým způsobem pes zemřel, odmítla policie komentovat, a to minimálně do doby, než bude provedena pitva. Podle zdroje Deníku stav zbědovaného zvířete a značné krevní stopy nasvědčují tomu, že s nebohým zvířetem doslova mlátila o zeď.

„Ve věci jsou zahájeny úkony pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat,“ uzavřela Raindlová. Pokud by žena byla obviněna a stanula před soudem, hrozily by jí za takto trýznivé usmrcení psa až šest let vězení.