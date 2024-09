Pro předplatitele

Milan Kilián dnes 15:01

Třikrát šla za mámou a stěžovala si, že ji už od jejích 12 let její otčím sexuálně zneužívá. Marně, matka to neřešila. Po třech letech to dívka ze západu Čech nevydržela, utekla z domova a když ji vypátrali policisté, vše jim řekla. Petr S. (56) byl za to Krajským soudem v Plzni odsouzen k šesti letům vězení. Verdikt potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze. Muž, který trvá na tom, že si nevlastní dcera vše vymyslela, se ale nehodlal vzdát a z věznice v Ostrově, kde se nachází, podal ústavní stížnost.