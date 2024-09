Na celkem 17 let poslal Krajský soud v Plzni do věznice se zvýšenou ostrahou Pavla Faira (35), který vloni v prosinci opilý ubodal v Plzni svoji družku. Alkoholik, který v době spáchání vraždy pil podle svých slov pil čtyři až pět lahví vodky denně a který si nyní odpykává trest za napadení policisty, dostal za vraždu 14 let, k tomu je ale nutné připočítat další tři roky, jež mu soud přidal za další trestnou činnost. Musí také zaplatit odškodné dceři zavražděné ženy a dalším příbuzným.

Soužití recidivisty Faira a jeho družky, starší o 12 let, bylo krátké, ale divoké. Vše vyvrcholilo zhruba po roce vztahu vloni 6. prosince odpoledne, kdy po předchozí slovní rozepři vzal Fair do ruky nůž o délce čepele 21 cm a ženě zasadil bodné rány do hrudníku, břicha i zad. Způsobil jí tak podle státního zástupce Martina Rykla poranění jater, kolaps plic a další zranění, jimž krátce po převozu do nemocnice podlehla. Kromě toho byl Fair obžalován i z toho, že svoji družku napadl již předtím. Podle obžaloby na ni zaútočil vloni v září a pak jí sebral peněženku s finanční hotovostí tisíc korun a také telefon, ve kterém měla platební kartu, z níž pak ještě vybral peníze. Dále se měl vloni na jaře dopustit v Plzni loupeže.

Fair při své výpovědi soud upozornil, že si toho moc nepamatuje, neboť od loňského února, kdy musel být operován poté, co mu družka při konfliktu polila vroucím olejem nohu, denně pil, aby přehlušil bolest. „Poslední dobou to bylo čtyři až pět lahví vodky denně, vůbec jsem nevystřízlivěl,“ řekl soudu Fair. Ke společnému soužití s družkou Janou řekl, že zpočátku bylo vše fajn, byli zamilovaní, ale pak se začali hádat a konflikty byly stále ostřejší. Vyvrcholily vloni na Mikuláše, kdy mu prý partnerka volala, že nemá peníze. „Půjčil jsem si od mámy a šel tam. Ona byla opilá, vyváděla, nešla ani do práce,“ popisoval. Dodal, že když partnerka vzala do ruky nůž, sebral jí ho, hodil ji na postel a bodl ji, zda jednou či třikrát, prý netuší. „Tekla jí krev, křičel jsem na ni, co jí je. Pak přišla její dcera ze školy. Držela mámě na břiše polštář a volala záchranku,“ řekl soudu Fair s tím, že následně přijela policie a byl zadržen. Dcera zavražděné, která byla v době ubodání její matky přímo v bytě, ale děj vylíčila poněkud odlišně.

Senát v čele se soudkyní Helenou Przybylovou uložil Fairovi za vraždu 14letý nepodmíněný trest ve věznici se zvýšenou ostrahou, za další trestné činy uvedené v obžalobě by si tamtéž měl odpykat ještě další tři roky, dohromady tedy sedmnáct let. „Vycházeli jsme v případě vraždy z výpovědi dcery poškozené. U obžalovaného je spousta přitěžujících okolností, žádné polehčující. Znalkyně se vyjádřily, že resocializace je prakticky nemožná. Ale tím, jak se ukládaly dva tresty, museli jsme je ponížit. Kdyby byl pouze jeden nebo pouze druhý trest, byly by vyšší,“ řekla Deníku Przybylová.

Dcera zavražděné ženy, která žádala po obžalovaném 2,5 milionu korun, a matka a sestra mrtvé, jež chtěly po 500 tisících korunách, uspěly jen částečně. Fair jim dle rozhodnutí soudu musí vyplatit v případě dcery 500 tisíc korun, v případě matky a sestry po 100 tisících korunách. Soud v tomto případě přihlédl k majetkovým poměrům obžalovaného.

Verdikt není pravomocný.