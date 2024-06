Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Byla to klukovina. Byla obrovská chyba zkoušet ten zapalovač,“ přiznal Brož, který dodal, že zapalovačů zkusil více, neboť vybíral, který si pořídí. Přiznal i to, že, ač to bylo přísně zakázáno, zapálil roh krabice, plné dalších zapalovačů. I přesto je ale přesvědčen, že za obrovský požár nemůže. „Krabice hořela jen malým plamínkem, který jsem sfouknul a ještě zamáčkl prsty. Pak jsem tam ještě nějakou dobu byl. Když jsem odcházel, bylo to podle mě dostatečně uhašené, nehořelo to, ani nežhnulo,“ tvrdil Brož. Řekl, že ve firmě dostal po požáru padáka, což ho mrzelo. „Byla to nejlepší práce, jakou jsem kdy měl. Dobré bylo vedení i kolegové. Ale pak jsem dostal výpověď, prý proto, že jsem si moc prodlužoval pauzy. Ale já myslím, že dostali befel od policie,“ prohlásil.

Senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou potrestal Brože tříletým trestem, podmíněně odloženým na zkušební dobu pěti let. Dospěl totiž k závěru, že se dopustil přečinu, nikoli zločinu, což má zásadní vliv na trest. Původně mu za obecné ohrožení hrozilo osm až 15 let vězení, po překvalifikování dva roky až osm let. Šlo totiž dle soudu o vědomou nedbalost, nikoli nepřímý úmysl. Obžalovanému soud zároveň nařídil uhradit škodu 35 milionů korun plus DPH. To pro něj při jeho aktuálním příjmu znamená, že i kdyby každý měsíc odevzdal celou výplatu, splácel by to cca 150 let.

Hasiči zasahovali u požáru skladu potravin v Plzni na Rokycanské třídě

Podmínku uložil senát díky polehčujícím okolnostem. „Nebyl trestán, nebyl projednáván ani pro přestupek a zcela se doznal k nedbalostnímu jednání,“ vysvětlila soudkyně Bočková s tím, že žádné přitěžující okolnosti soud neshledal.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Richtr se na místě odvolal, věc tak bude řešit Vrchní soud v Praze.