I kdyby každý měsíc odevzdal celou výplatu a nenechal si na živobytí ani korunu, splácel by škodu, kterou po něm požadují, zhruba 240 let. Vladimír Brož (38) z Plzně si totiž dle obžaloby, která zazněla v úterý u Krajského soudu v Plzni, hrál ve skladu se zapalovačem a způsobil tak obří požár.

Muž přiznal, že zapálil krabici, za požár ale dle svých slov nemůže. Je přesvědčen, že oheň dostatečně uhasil. Hrozí mu osm až patnáct let vězení.

Ve skladu na Rokycanské třídě v Plzni, který patří pražské firmě, pracoval Brož jako skladník. V osudný den, na Silvestra roku 2021, podle obžaloby ale zásadně porušil předpisy. „Ve skladu tabákových a potravinových výrobků, ačkoli byl řádně proškolen o požární ochraně včetně přísného zákazu používání otevřeného ohně, zkoušel funkčnost zapalovače a zapaloval papírovou krabici. Po varování spolupracovníka, že přichází nadřízený, rukou nedostatečně uhasil žhnoucí krabici, z místa odběhl a již se nevrátil,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr s tím, že vzhledem k poslednímu dni roku byla směna předčasně ukončena a všichni zaměstnanci odešli. Jenže nedostatečně uhašená krabice se vznítila a začal od ní hořet celý sklad. I přes zásah hasičů jde škoda do desítek milionů. Brož se tak podle obžaloby dopustil zločinu obecného ohrožení.

Dvě pojišťovny požadují po poškozeném škodu v celkové výši 55,8 milionu korun, firma pak chce ještě dalších 11,2 milionu korun. „Byla to klukovina. Byla obrovská chyba zkoušet ten zapalovač,“ řekl na úvod své výpovědi Brož, který vysvětloval, že zapalovačů zkusil více, neboť vybíral, který si pořídí.

Přiznal i to, že, ač to bylo přísně zakázáno, zapálil roh krabice, plné dalších zapalovačů. I přesto je ale přesvědčen, že za obrovský požár nemůže. „Krabice hořela jen malým plamínkem, který jsem sfouknul a ještě zamáčkl prsty. Pak jsem tam ještě nějakou dobu byl. Když jsem odcházel, bylo to podle mě dostatečně uhašené, nehořelo to, ani nežhnulo,“ tvrdil Brož.

Řekl, že ve firmě dostal po požáru padáka, což ho mrzelo. „Byla to nejlepší práce, jakou jsem kdy měl. Dobré bylo vedení i kolegové. Ale pak jsem dostal výpověď, prý proto, že jsem si moc prodlužoval pauzy. Ale já myslím, že dostali befel od policie,“ prohlásil. Řekl, že teď dělá skladníka jinde, vydělává si 22 až 24 tisíc čistého, půlku z toho dá za nájem a energie, nemá žádné úspory ani nemovitosti.

Při výslechu musel odpovídat i na otázku zmocněnce poškozené firmy, zda fandí nějakému klubu a zda pro něj připravoval i pyrotechnické efekty. „Fandím Viktorce Plzeň. Dělám pro ni i chorea, ale pyro už ne. Před lety jsem za něj dostal od hasičů pokutu a skončil jsem s ním,“ prohlásil Brož.

V soudní síni byly přehrávány odposlechy i záznamy z kamer ze skladu, kde je vidět, že se obžalovaný pohyboval v místech, kde bylo ohnisko požáru. Oheň se nejprve rozhoříval pomalu, ale pak začaly vybuchovat zapalovače a plameny se rychle šířily.

Líčení bude pokračovat výslechy svědků. Státní zástupce Brožovi v obžalobě navrhl trest na spodní hranici trestní sazby, tedy osm let.