Ačkoli brečel jako želva a dušoval se, že to udělal jen proto, že měl hlad jako vlk, skončí jako zvíře v kleci. Petra Jirůška (44) potrestal soud za to, že na Plzeňsku surově usmrtil jehně a chtěl ho ukrást. Zabít a odcizit chtěl ještě jedno, ale chytil ho majitel. Za krádež a týrání zvířat má jít Jirůšek do vězení na dva roky.

Jirůšek, který nyní žije v Nýřanech, byl v minulosti už třináctkrát soudně trestán, zejména za krádeže. V letech 2006 až 2008 a 2015 až 2019 byl dokonce ve výkonu trestu. Naposledy byl soudně trestán v prosinci 2021, kdy dostal za krádež osm měsíců, podmíněně odložených na zkušební dobu dvou let. Jenže sekat latinu do konce podmínky nevydržel. Byl večer 26. dubna loňského roku, když Jirůška zaujala v Úhercích na severu Plzeňska zvířata pobíhající za plotem. Rozhodl se, že je zabije a sní. „V úmyslu odcizit jehňata pro jejich následnou konzumaci vyhnul spodní část plotu, kde chytil jehně masného plemene, uvázal mu okolo krku provaz a škrtil jej nejvýše jednu minutu do doby, než přestalo vykazovat známky života. Tímto jednáním způsobil jehněti tělesné útrapy a usmrtil jej. Dále se pokusil chytit další jehně, v úmyslu jej usmrtit a odcizit, přičemž byl vyrušen majitelem, který jej zadržel do příjezdu policie,“ uvedl státní zástupce Yannick Habily. Dodal, že obžalovaný se tak dopustil týrání zvířat a krádeže.

Petr Jirůšek u Okresniho soudu Plzeň-sever. | Video: Deník/Milan Kilián

Soudu Jirůšek, jemuž hrozilo až šest let vězení, řekl, že ho k činu dohnala zoufalá životní situace. Vysvětloval, že v té době byl bez práce, musel splácet insolvenci a byl na tom finančně velmi špatně. „Byl jsem skoro bez potravin, měl jsem hlad. Je to strašně těžké vysvětlovat, když někdo utrácí v obchodech tisíce a někdo nemá co jíst, má v kapse pár drobných,“ říkal se slzami v očích. Dodal, že toho, co udělal, lituje. Čin nezapíral, prohlásil vinu. Uvedl, že hned po činu prodal televizi a majiteli uhradil škodu. Od té době se snaží žít řádným životem. Našel si práci, splácí dluhy. „Za podnájem v nebytových prostorách platím 12 000 korun, takže na živobytí mi moc nezbývá. Ale chodím i na brigády,“ říkal s tím, že dělá, co může. „Dejte mi šanci, neposílejte mě do výkonu trestu,“ brečel, když slyšel, že obžaloba navrhla nepodmíněný trest.

Soudní senát mu ale nevyhověl a poslal ho na dva roky za mříže. Předsedkyně senátu, soudkyně Tereza Šmicová, v odůvodnění uvedla, že na jedné straně obžalovanému polehčuje doznání a to, že nyní vede řádný život. Na straně druhé mu ale přitěžuje jeho trestní minulost a to, že čin spáchal v podmínce. „Nebylo možné uložit jiný než nepodmíněný trest,“ vysvětlila Šmicová. Zpochybnila i to, zda skutečně obžalovaný kradl z hladu. Připomněla přitom, že krátce po činu prodal televizi, aby uhradil škodu.

Verdikt není pravomocný, Jirůšek se na místě odvolal ke Krajskému soudu v Plzni.