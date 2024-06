Více než osm let trýznil podle obžaloby, která zazněla v úterý u Okresního soudu Plzeň-jih, 49letý muž z Plzeňska svoji rodinu. Družku vulgárně urážel a bil, a to i v těhotenství, jednou ji násilím osprchoval ledovou vodou a vyhodil na mráz. Škrtil ji, držel nůž pod krkem. Týral podle obžaloby i svoji nevlastní dceru a vlastního syna, ten se kvůli chování svého otce začal dokonce pomočovat. Muž u soudu vinu odmítl.

Peklo pro tehdejší partnerku obžalovaného začalo podle státní zástupkyně Taťány Ulčové už v létě roku 2014 a trvalo až do listopadu 2022, kdy od něj utekla i s oběma dětmi a vše oznámila na policii. Agresi vůči partnerce, s níž žil nejprve v Plzni a poté na jihu Plzeňska, M. C. podle obžaloby stupňoval. Nejprve vyvolával hádky a urážel ji, a to i těmi nejvulgárnějšími slovy, a pak ji začal i bít. Mlátil ji rukama, a to i pěstmi, pet lahví či kabelem, kopal do ní. Jednou jí dokonce držel nůž pod krkem, škrtil ji. Když měla modřiny, zakazoval jí chodit ven, aby je lidé neviděli. Ruku na ni dle obžaloby vztáhl i v těhotenství.

Týrání nebyly dle obžaloby ušetřeny ani obě děti, mužova nevlastní dcera a jeho syn, jenž přišel na svět v roce 2015. „Nezletilé zakazoval užívání tabletu a mobilu, zakazoval jí styk s vlastním otcem. Stejně tak jí zakazoval usínání při světle, byť se sedmiletá dívka bála být potmě sama a vystrašená pak volala svoji matku, které zakazoval za dcerou chodit, což v dívce vyvolávalo úzkost,“ popsala Ulčová s tím, že když byla holčička větší, nutil ji otčím např. každý den denně dvě hodiny gruntovat byt, byl na ni agresivní, urážel ji.

Peklo si prožil i chlapec. Když byl ještě miminko v postýlce, M. C. ho podle obžaloby fackoval, aby si na jeho matce vynutil orální sex. A když bylo dítě větší, psychicky i fyzicky ho trýznil. „Opakovaně ho slovně napadal vulgárními výrazy, nazýval ho blbečkem a debilem, a současně jej bil údery otevřenou dlaní, což vedlo k pomočování nezletilého. V jednom případě jej udeřil pěstí do obličeje, čímž mu způsobil krvácení z nosu, opakovaně nutil nezletilého klečet v koutě s nataženýma rukama, kdy měl přes ruce položenou měchačku, a když spadla na zem, tak ji užil k úderu poškozeného přes hýždě, až měl hematom,“ líčila Ulčová.

Obžalovaný u soudu odmítl vypovídat i odpovídat na otázky, ale k obžalobě se vyjádřil. „Necítím se vinen,“ prohlásil a dodal, že nemohl nevlastní dceři např. zakazovat tablet, neboť ho neměla, či mobil, neboť z něj svému otci telefonovala. Řekl také, že neubližoval dnes již bývalé partnerce ani jejich společnému synovi.

Jeho obhájce podrobil kritice policii, státní zastupitelství i plzeňský soud. „Ze spisu byly vyčleněny důkazy svědčící ve prospěch mého klienta,“ uvedl s tím, že se obžaloba vůbec nezabývá subjektivní stránkou věci, tedy tím, co mělo jeho klienta ke skutkům uvedeným v obžalobě vést. Žádal provedení řady důkazů, např. chtěl, aby si soud vyžádal plán vyšetřování, zda policie postupovala, jak měla, či aby soud prověřil, zda státní zástupkyně policii řádně dozorovala. Žádal také, aby u dalších líčení byli osobně slyšeni znalci a celá řada svědků včetně poškozených dětí.

Obžalovanému hrozí až osmiletý nepodmíněný trest, poškození navíc prostřednictvím zmocněnce či opatrovníků žádají o nemajetkovou újmu za utrpěné příkoří. Bývalá partnerka chce 500 tisíc korun, syn 100 tisíc korun a nevlastní dcera 50 tisíc korun.