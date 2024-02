Stát by měl hazard zakázat, řekla soudu žena, které hrozí až deset let vězení.

Obžalovaná Šárka Muková u Okresního soudu Plzeň-jih. | Video: Deník/Milan Kilián

Bezmála osm milionů korun patřící jejím klientům si podvodem přivlastnila makléřka Šárka Muková (49) z jihu Plzeňska. Žena, která do čtyřicítky žila naprosto spořádaným životem a měla výbornou pověst v práci i v obci, kde byla zastupitelkou, totiž propadla výherním automatům. V herně trávila dle svých slov 10 až 12 hodin denně a výše uvedené miliony tam prohrála. Ztratila manželství i práci a teď jí velmi reálně hrozí, že ztratí i svobodu.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Muková, která zastupovala pojišťovnu a různé investiční společnosti, se podle státní zástupkyně Šárky Komorousové v době nejméně od roku 2013 do roku 2020 neoprávněně obohacovala na úkor svých klientů, kterým lhala ohledně manipulace s jejich penězi. „Snažila se v nich vzbudit přesvědčení, že s jejich finančními prostředky disponuje za účelem zhodnocení, ačkoliv je ve skutečnosti poukazovala na svoje účty, případně na účty jiných klientů, aby zastírala své jednání, jakož i na další účty, jejichž prostřednictvím hradila svoje vlastní potřeby a závazky, nejčastěji sjednané úvěry,“ uvedla v pondělí v obžalobě u Okresního soudu Plzeň-jih státní zástupkyně Šárka Komorousová. Dodala, že Muková si získané finanční prostředky ponechávala pro svoji potřebu. A takto jednala v rozporu s požadavky klientů, proti jejich vůli a proti jejich zájmu.

Muková podle obžaloby připravila o finance zhruba šest desítek klientů zejména z Plzně-jihu, ale i z Klatovska, Českobudějovicka a Plzně. Obětí byli většinou senioři, nejstarší je narozen v roce 1935, ale i mnohem mladší ročníky. Muková se neštítila o peníze obrat i dívku, která byla v pěstounské péči, či nesvéprávného muže. Její obětí se stali i lidé s vysokoškolskými tituly. Částky, o které poškození přišli, se nejčastěji pohybovaly v řádech desítek či stovek tisíc korun, jeden manželský pár ale přišel o více než milion. Celková škoda byla vyčíslena na více než 7,8 milionu korun.

Policista stojí před soudem, měl si nechat peníze z pokut. Svoji vinu popírá

Muková u soudu vše přiznala a prohlásila vinu. Do řeči jí příliš nebylo. „Jediné, co k tomu chci uvést, je, že by stát neměl podporovat hazard, měl by ho zrušit. Do 40 let jsem žila normální život a pak jsem se dostala do závislosti na automatech. To se člověk úplně změní a neuvědomuje si, jak velký má problém,“ pronesla obžalovaná, která letos oslaví padesátiny. Při výsleších na policii řekla, že do čtyřicítky žila spořádaným životem, opakovaně byla zvolena do zastupitelstva, pracovala, starala se o děti. Pak ale přišel syndrom vyhoření, který neléčila, a jednou, když šla po Přešticích, vstoupila do herny a zahrála si na automatu. A to ji úplně uchvátilo, zcela hraní propadla. „Byla jsem tam 10 až 12 hodin denně. Bylo mi jedno, jestli vyhraji nebo prohraji, prostě mě to bavilo,“ vysvětlovala. Dodala, že ji závislost a s ní spojená trestná činnost připravily o manžela i o práci. Dnes má exekuce a je ráda, že najde špatně placenou práci.

Za podvod jí hrozí trest na dva roky až 10 let, státní zástupkyně pro ni v obžalobě navrhla vězení. „Byla bych ráda za podmínku, abych mohla splácet dluhy a dát si život do pořádku,“ žádala Muková. Zda ji soud vyslyší, se dozví nejspíše už příští týden. Zmocněnec poškozených po ní žádá bezmála 7,5 milionu korun.