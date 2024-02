Z dezinfekce obsahující etanol si Moldavan Teodor Glavan (39) vyrobil speciální pití, po němž se v Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) v Balkové na Plzeňsku uvedl do stavu nepříčetnosti. Na chodbě pak napadl provokujícího Bělorusa Aliaksee K. (27), jehož surově bil pěstmi, kopal do něj, dupal mu na hlavu. Několikrát ho od něj museli odtrhnout další cizinci, pobývající s nimi nedobrovolně za vysokou zdí. U plzeňského soudu Glavan doznal vinu a odešel tak s podmínkou a vyhoštěním.

Rvačka v Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) v Balkové na Plzeňsku. | Video: Deník/Milan Kilián

Glavan přišel do ČR v roce 2021, měl tehdy platné pracovní povolení na půl roku. Jenže po čtyřech měsících z práce odešel, neboť ho dle jeho slov neplatili. Od té doby dělal u nás načerno, zdržoval se na Karlovarsku. Neúspěšně žádal o azyl, bylo mu uložení správní vyhoštění. To ale ignoroval, a tak vloni v březnu skončil v ZZC Balková. Po dvou měsících měl dle svých slov splín kvůli vzpomínce na zemřelou manželku a malou dcerku, a tak se rozhodl opít. Protože v přísně stráženém areálu plném mříží se k alkoholu nedostal, rozhodl se vyrobit si z dezinfekce, obsahující etanol, speciální nápoj, jímž se značně opil, a pak se dostal do konfliktu s Aliakseiem K. Jak v obžalobě uvedla státní zástupkyně Marie Čechová, před dalšími klienty zařízení na něj opakovaně útočil. Tahal ho za vlasy, zasadil mu několik desítek ran pěstmi, kopal do něj, a to i do hlavy, a když dotyčný ležel, dokonce mu na hlavu opakovaně dupal. Nic nepomáhalo, že napadeného se snažili bránit další cizinci, přihlížející konfliktu u mříží na chodbě.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Aliakseiovi K. hrozila při brutálním útoku závažná zranění, která neutrpěl jen díky šťastné náhodě a také aktivní obraně. „Jednání se dopustil ve stavu na hranici středně těžké až těžké opilosti, vyvolané předchozím vědomým požitím nápoje obsahujícího etanol, jakožto náhražky alkoholického nápoje, kdy si byl vědom účinku užití alkoholu na svůj organismus a byl schopen si užití alkoholu odříci, přičemž výše uvedený stupeň opilosti způsobil vymizení ovládacích a rozpoznávacích schopností obžalovaného,“ uvedla Čechová.

„Je mi to líto,“ řekl po zhlédnutí videozáznamu svého útoku Glavan. „Já si z toho nic nepamatuji, ale když jsem se po několika dnech probral, tak mi lidé vyprávěli, že se Aliaksei K. ošklivě vyjadřoval o mé dceři,“ řekl Glavan, jenž prohlásil vinu, což mu výrazně pomohlo. Za trestný čin opilství mu hrozilo vězení na tři roky až deset let, ale od soudu odešel s tříletým trestem, podmíněně odloženým na zkušební dobu čtyř let, a vyhoštěním na čtyři roky.

Předseda senátu Okresního soudu Plzeň-sever Radek Vydra ve zdůvodnění uvedl, že obžalovanému nahrávaly i další polehčující okolnosti. Patří mezi ně, že v ČR dosud nebyl soudně trestán ani postižen pro přestupek, že naštěstí přes brutalitu útoku nezpůsobil napadenému žádný závažný následek a také to, že projevil lítost. Soud také zohlednil to, že čin vyprovokoval svým nevhodným chováním poškozený, jenž je navíc značně problémový, v ČR už byl i soudně trestán, v ZZC vyvolával konflikty. „Soud proto ani neuvažoval o nepodmíněném trestu, a to přesto, že útok byl velmi intenzivní a skládal se z několika dílčích útoků,“ vysvětlil Vydra s tím, že trest vyhoštění mohl být uložen na jeden rok až deset let. Čtyřletá lhůta, vyšší, než žádala obhájkyně , byla senátem zvolena kvůli ochraně občanů ČR. Verdikt je pravomocný.