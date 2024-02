Z několika pokut, které vybral od lidí při nehodách, si měl plzeňský dopravní policista Vít Heřman (28) strčit část do své kapsy. V obžalobě, která v úterý zazněla u plzeňského městského soudu, to uvedl státní zástupce Roman Šustáček. Policista vinu popírá.

Policista Vít Heřman u plzeňského soudu. | Video: Deník/Milan Kilián

Pokud by byl odsouzen, tak by se mu těch pár tisíc korun zatraceně nevyplatilo. Musel by totiž svléci uniformu.

Heřman, který má hodnost podpraporčíka a u policie dle svých slov slouží od roku 2017, měl podle obžaloby pochybit při třech nehodách v Plzni, k nimž vloni v létě vyjel jako příslušník dopravního inspektorátu a které řešil na místě. Podle Šustáčka měl vybrat od viníků vyšší částky, než následně zapsal do bločku. Ve dvou případech podle obžaloby obdržel částku 2000 korun, ve třetím 2500 korun. Do bločku ale zapsal vždy jen pětistovku. Lidé na kopii měli jen dvě nuly či škrtance, nikoli částku, co odevzdali. Dopustit se tak měl zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí až pětiletý nepodmíněný trest.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Policista u soudu vinu odmítl. „Nejsem si vědom, že bych spáchal skutky kladené mi za vinu. Neměl jsem žádný důvod se obohacovat. Žili jsme normálně, žádné nesplacené účty,“ řekl Heřman. Teď už je jeho finanční situace horší. Soudu řekl, že je už od loňska postaven mimo službu a dostává tak pouze 60 procent platu, navíc si nemůže přivydělat např. na brigádě.

Potvrdil, že ve všech třech případech skutečně pokuty vybíral a vyplňoval bločky. Postih dle něj byl vždy 500 korun. Proč dotyční uvedli, že mu zaplatili víc, než bylo uvedeno na bločku, si nedokáže vysvětlit.

Líčení bude pokračovat výslechy poškozených. Státní zástupce v obžalobě navrhl Heřmanovi podmínku, eventuelně peněžitý trest. Oboje by pro něj ale znamenalo jediné, v případě pravomocnosti rozsudku by skončil u policie.

Vloni takto dopadl sušický policista Jiří Brož, který stanul před klatovským soudem coby obžalovaný z trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv. Soudce podmíněně zastavil policistovo trestní stíhání, ale i tak jeho pracovní poměr u policie skončil.