Jeden z hlavních členů gangu, vyrábějícího ve velkém pervitin, po varování utekl do Španělska, kde se skrýval až do svého zadržení. Do Čech ho přivezli lovci lebek. Karlík, jemuž hrozily až tři roky kriminálu, sice ve středu vyvázl u plzeňského městského soudu s peněžitým trestem, ale i ten pro něj znamená konec u policie.

Karlík se podle obžaloby měl podílet na akci Národní protidrogové centrály. Byl členem skupiny, jež měla provádět domovní prohlídky, a to v termínu od 26. června 2023. Jenže už 21. června vyzradil podle státního zástupce Romana Šustáčka informace o akci v Plzni Radku H., o němž mu bylo známo, že je v kontaktu s lidmi užívajícími omamné a psychotropní látky. Zpráva se rychlostí blesku šířila mezi zainteresovanými, během 80 minut se ji dozvědělo sedm lidí. Na základě varování se Lenka H. nevrátila z jižní Evropy, kde zrovna pobývala, do ČR, a Josef B. naopak okamžitě odletěl do Španělska. Muže z Klatovska s přezdívkou Joker i jeho parťačku se podařilo dopadnout až v závěru loňského roku, do ČR je přivezli Lovci lebek. „Jako úřední osoba při výkonu své pravomoci z nedbalosti tak obžalovaný podstatně ztížil splnění důležitého úkolu a způsobil takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu veřejné moci,“ řekl Šustáček.

„Cítím se vinen,“ řekl soudu Karlík. Projevil zájem o dohodu o vině a trestu, to ale Šustáček odmítl. Karlík poté prohlásil skutečnosti uvedené v obžalobě za nesporné, a tak nemuseli být voláni žádní svědci. Soudu řekl, že je u policie od roku 2002, postupně se tam vypracoval. V práci byl dle svých slov opakovaně oceňován, trestán byl jen jednou, kvůli rychlé jízdě se služebním vozidlem. Letos v únoru byl ovšem postaven mimo službu, a tak bere poloviční plat. „Nevěděl jsem, s kým se Radek H. stýká. Řekl jsem mu pouze, že si nemohu příští týden přijet pro auto, protože mám akci s Národní protidrogovou centrálou,“ vysvětloval s tím, že sám přesně nevěděl, co a kdy se bude dít. Gang podle něj mohl informovat někdo jiný.

V závěrečné emotivní řeči, při níž se několikrát rozbrečel, řekl, že vždy toužil být policistou, pomáhat se snažil i v době svého volna. „Dvakrát jsem byl vyznamenán primátorem za záchranu života, díky mým poznatkům byl do 24 hodin dopaden vrah Babyka (expolicista, který ubodal v Plzni manželku – pozn. aut.). Policii, kterou beru jako druhou rodinu, jsem nechtěl poškodit. Lituji toho,“ řekl a žádal o shovívavost.

Státní zástupce Šustáček pro něj navrhl mírnou podmínku nebo peněžitý trest. Soudce Vladimír Žák se přiklonil k druhé variantě a uložil mu pokutu ve výši 40 tisíc korun. V odůvodnění uvedl, že nebýt přístupu obžalovaného, soud by se dostal do složité důkazní situace. Na druhou stranu upozornil, že není vyloučeno, že šlo z jeho strany o úmyslné jednání, pro to však nebyly důkazy. „Jsem si vědom, že výsledek trestního řízení pro něj znamená ztrátu zaměstnání, přijde i o výsluhu,“ uvedl soudce Žák. Dle svých slov zvažoval i zákaz činnosti, ale nakonec došel k závěru, že není nutné ho ukládat, Karlík tak může nastoupit např. k městské policii. Verdikt je pravomocný.