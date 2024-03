Smrtí mladé ženy, která zemřela po pádu se střechy domu v Plzni, se začal zabývat plzeňský okresní soud. Podle obžaloby se snažila uniknout z podkrovního bytu, ve kterém ji zamkl její partner. Předtím došlo k hádce a potyčce. Obžalovaný se před soudem zodpovídá z omezování osobní svobody.

Petr Lukšík u Okresního soudu Plzeň-město | Video: Deník/Veronika Krátká

Tragická událost se odehrála v říjnu 2022. Devětatřicetiletý Petr Lukšík se podle obžaloby v noci pohádal se svou o 12 let mladší partnerkou. Když chtěla z bytu v Karlovarské ulici odejít, zamkl ji uvnitř. Mladá žena nejdřív utekla do kuchyně, kde došlo k potyčce. Odtud se dostala do obývací části bytu, tam si stoupla na pohovku a otevřela střešní okno, aby mohla vylézt ven. Partner ji ale stáhl dovnitř, žena při pádu na podlahu utrpěla zranění hlavy.

Muž pak odešel na toaletu a zakrvácená žena se znovu pokusila vylézt na střechu. Lukšík ji následně chytil za nohu, chtěl ji vtáhnout dovnitř, ale partnerka se mu vysmekla. Ze sedlové střechy pak spadla do vnitrobloku z výšky přes 8 metrů. V nemocnici pak podlehla následkům svých zranění.

Petr Lukšík u soudu odmítl vypovídat. „Necítím se vinen,“ uvedl s tím, že využije svého práva a nebude odpovídat na otázky. Stejný postoj zaujal i při přípravném řízení. Soud tak nemá k dispozici žádné vyjádření obžalovaného.

Zahájení hlavního líčení přihlíželi příbuzní zemřelé. Soud bude pokračovat ve druhé polovině května. Obžaloba navrhuje pro Lukšíka nepodmíněný trest v délce 3,5 roku ve věznici s ostrahou.