Svázané manželce zasunul do přirození petardu a poté ji odpálil. Těžce zraněné ženě, která přežila jen díky skvělé práci plzeňských lékařů, pak navíc odmítal přivolat pomoc, až později ji odvezl do nemocnice. Ukrajinec se u soudu sice dušoval, že šňůru od petardy zapálil nešťastnou náhodou, ale senát Krajského soudu v Plzni mu neuvěřil. Za pokus o vraždu mu uložil mimořádný trest v délce 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a zároveň trest vyhoštění na dobu 10 let.

Oleksandr S. (36), jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně identity poškozené, žil s manželkou z Moldávie a s malým synem na ubytovně v Kožlanech na severu Plzeňska. Jenže vloni odvezla žena syna k babičce a po návratu z dovolené v Egyptě se od něj v září odstěhovala. Soudu to Moldavanka vysvětlila tím, že se stále hádali a že ji bil. Večer 30. září se za ním vypravila.

Napřed si povídali a dokonce se pomilovali, ale když se k němu odmítla vrátit, rozhodl se pro mimořádně krutou pomstu. „Obžalovaný svázal svou manželku lepicí páskou, aby jí znemožnil obranu, a následně jí do genitálu zasunul petardu a tuto zapálil, ačkoliv musel vědět, že výbuch petardy může poškozenou usmrtit,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl. Doplnil, že v důsledku výbuchu petardy utrpěla manželka Oleksandra S. rozsáhlá zranění v oblasti pochvy, přičemž musela být podrobena akutní operaci ve Fakultní nemocnici Plzeň a jen díky včasné a vysoce specializované lékařské pomoci nezemřela v důsledku krevní ztráty z mnohočetných trhlin poševní stěny.

Obžalovaný se k činu doznal jen částečně. „Byl jsem na oslavě narozenin, když volala manželka, že přijela na návštěvu. Šel jsem domů, vařil romantickou večeři, ona se vysprchovala. Po jídle jsem ji přemluvil k hrátkám, i když napřed nechtěla. Lehla si na postel, já ji svázal ruce a dal roubík, nebránila se. U postele byla v sáčku petarda, já ji vyndal a strčil do ní, přišlo mi to v tu chvíli legrační. Ona ale chtěla, ať to vytáhnu, křičela, protože už v ústech neměla roubík, lepenka se odlepila. Byla tam tma, chtěl jsem si posvítit a přitom petardu zapálil. Byl jsem v šoku, nevěděl, co dělat. Stál jsem tam. Když jsem chtěl petardu vytáhnout, vybuchla," líčil u soudu Oleksandr S.

Několikrát zopakoval, že zapálení petardy byla nešťastná náhoda. „Zapálil jsem ji omylem, když jsem zapálil zapalovač, abych ji vyndal, ve tmě jsem to pořádně neviděl, rozsvítit mě nenapadlo. Velice toho lituji, je to moje chyba," omlouval se. Jeho oběť ale soudu řekla, že to bylo jinak. V osudný večer si z ubytovny v Plzni, kam se odstěhovala, přijela pro doklady. Nejprve bylo vše v klidu, manžel usmažil vajíčka, povídali si.

Pak se dokonce pomilovali. Ale když mu řekla, že se k němu nevrátí, že potřebuje čas na promyšlení, zaútočil. Nejprve jí dal ránu pěstí do spánku, až jí tekla krev, a pak jí strčil do úst hadr a omotal lepenku kolem hlavy a také lepenkou svázal ruce za zády. „Hodil mě na postel, ležela jsem na břiše. Odsunul kalhotky a strčil mi petardu dovnitř a pak ji zapálil. Nastal výbuch, tekla mi krev. On mi pak uvolnil ústa a rozvázal mě,“ líčila žena s tím, že Oleksandra S. marně prosila, aby jí zavolal sanitku.

Dal jí jen hadr mezi nohy a myslel, že mu to projde. Až asi po deseti minutách se nad ženou, která se dle svých slov bála, že zemře, slitoval a odvezl ji do nemocnice. Moldavanka soudu řekla, že to není poprvé, kdy jí zasunul petardu do přirození. Udělal to už na Ukrajině, tehdy ale zapalovačem, který držel v ruce, neškrtl. To však muž popřel, stejně jako některé další věci z její výpovědi. Státní zástupce Rykl navrhl obžalovanému mimořádný trest odnětí svobody ve výměře 21 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trest vyhoštění na dobu neurčitou.

Poškozená žádala odškodné 1,2 milionu korun za vytrpěnou bolest, duševní útrapy a překážky lepší budoucnosti, zdravotní pojišťovna žádá přes sto tisíc korun. Po slyšení znalce a dalších svědků soud došel k závěru, že obžalovaný je vinen. Senát v čele se soudcem Janem Hostašem poslal obžalovaného Oleksandra S. na 18 let do věznice se zvýšenou ostrahou a vyhostil jej na 10 let z území České republiky. Obžalovaný také musí poškozené zaplatit 120 tisíc korun jako náhradu škody a půl milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Pojišťovně pak musí jako náhradu škody zaplatit 115 tisíc korun.

Předseda senátu Hostaš ve svém odůvodnění uvedl, že chování obžalovaného svědčí o neúctě k životu jeho manželky. Jednal s rozmyslem a vzhledem k charakteru a způsobu provedení činu je patrné, že jej spáchal zvlášť surovým způsobem. Obžalovaný si po poradě se svým obhájcem ponechal lhůtu na rozmyšlenou a rozsudek tak není pravomocný.