Případ se odehrál v noci z 21. na 22. dubna loňského roku. Lukáč, který byl dle informací Deníku pod vlivem drog, si přímo před domem, kde žil, počíhal na náhodně procházející ženu. Zatáhl jí násilím do objektu. „Byl silnější než já. Uvnitř mě srazil ze schodů dolů do sklepa,“ popsala začátek mladá žena, které pak začaly minuty hrůzy. Lukáč s ní opakovaně mrštil o stěnu či o zem, svlékl jí kalhotky i tepláky a snažil se ji znásilnit. Jak uvedl v obžalobě státní zástupce, agresor Plzeňance sahal do nejintimnějších míst, třel o ně svůj penis, nutil ji k masturbaci jeho penisu i dalším praktikám. Když brečela, křičela o pomoc či se snažila držet nohy u sebe, bil ji do hlavy. Když odmítla felaci s tím, že to ať ji radši zabije, nechal ji zbídačenou utéct, ale ještě před tím ji vyděšenou k smrti přinutil k vydání jejího mobilního telefonu včetně PIN, hodinek a svazku klíčů.

Lukáč, který pochází ze Slovenska, kde byl nejprve v dětském domově a poté ve výchovném ústavu, přišel do Plzně hned po dovršení dospělosti a propuštění z „pasťáku“, tedy před sedmi lety. V Plzni bydlel u příbuzných, pak na dva roky odjel do Anglie, ale zase se vrátil. K soudu ho přivedla eskorta, neboť si aktuálně odpykává na Borech 15 měsíců za jinou trestnou činnost. „Co se týče toho znásilnění, to je pravda, to jsem udělal a prohlašuji vinu. Loupež ale odmítám. Vzal jsem si jen mobilní telefon, který jsem našel na zemi, zřejmě jí vypadl, stejně jako papírek s PIN,“ tvrdil Lukáč.

Plzeňanka ale jednoznačně potvrdila, že když byla k smrti vyděšená, požadoval po ní mobil a PIN, hodinky a klíče a ona mu ze strachu vše vydala. Zopakovala to i při konfrontaci, ke které soudce přistoupil. Vydržela se přitom dívat obžalovanému do očí, byť setkání s ním zřejmě nikdy z paměti nevymaže. Jak potvrdila soudu, i po více než roce od činu musí stále brát léky na uklidnění a docházet k lékaři.

Žalobce v závěrečném návrhu požadoval pro Lukáče, jemuž hrozí až deset let kriminálu, nepodmíněný trest v délce 5,5 roku. Podle obhájce obžalovaného postačí trest čtyřletý, neboť se sice dopustil znásilnění, ale již nikoli loupeže, šlo o krádež. Hlavní líčení bylo odročeno za účelem porady senátu a vynesení konečného rozhodnutí.