Manželka, s níž měl dvě malé děti, tajně provozovala prostituci, s ním ale po určité období odmítala mít sex. On tvrdí, že se s tím smířil a řešil to dočasným poměrem s kolegyní v práci. Podle obžaloby, která nyní zazněla u jednoho z plzeňských soudů, si ale muž na manželce vynucoval sex, orální i klasický, násilím a výhrůžkami. Mělo jít o desítky případů. Za znásilnění mu hrozí až osm let vězení, jeho ex po něm navíc požaduje odškodné půl milionu korun. Obžalovaný vinu jednoznačně odmítá a tvrdí, že jde o pomstu bývalé manželky za to, že na ni podal trestní oznámení kvůli neplacení alimentů.

L. Z. (48), který si minulý měsíc změnil příjmení, si podle obžaloby v letech 2011 až 2013 na své tehdejší manželce S. H., která je o dva roky mladší, násilím vynucoval v rodinném domě na Plzeňsku různé sexuální praktiky. „Odtáhl ji na záchod, ač se cestou bránila, držela se zábradlí, opírala o stěnu a zapírala nohama. Posadil ji na mísu, sundal si kalhoty, a ač mu říkala, že to odmítá a měla zaťaté zuby, chytil ji za hlavu a donutil ji k orálnímu sexu,“ uvedla státní zástupkyně Marie Čechová, podle níž se žena opakovaně podvolila, neboť jí vyhrožoval, že ji dobije jako psa. Pohrůžkami si měl L. Z. na ženě, s níž má dvě dcery, vynutit také klasický sex. Partnerka se podle obžaloby marně bránila, marně se snažila utéci, efekt nemělo ani odmítání. Celkem šlo o desítky případů.

Muž, jehož do soudní síně doprovodila jeho nová manželka, která je ve vysokém stupni těhotenství, a jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit, vinu jednoznačně odmítl. Řekl, že tomu, co je v obžalobě, nemůže uvěřit. „Nic takového jsem neprovedl. Vůbec nechápu, co vedlo bývalou manželku k tomu, aby to udělala,“ prohlásil s tím, že se k S. H. nikdy nechoval agresivně a nikdy si na ní nevynucoval žádné sexuální praktiky. Za vším podle něj stojí pomsta, neboť na exmanželku podal trestní oznámení kvůli neplacení alimentů na dcery, jež byly svěřeny do péče jemu. Dlužná částka činila 120 tisíc korun.

L. Z. soudu dále řekl, že se S. H. se poznal před 20 lety, kdy už byl jednou rozvedený. „Pracovala jako barmanka v erotickém klubu, to se mi nelíbilo a snažil jsem se ji od toho odradit,“ řekl soudu obžalovaný. Dodal, že přesto se dali rychle dohromady, vzali se a brzy se z Plzně odstěhovali do nedaleké obce, kde postavili dům a kde vychovávali děti. Vše bylo v pořádku, včetně intimních radovánek, ale pak najednou odmítala manželka něžnosti. Nevysvětlila mu to, ač se ptal. Doporučila mu, ať si někoho najde. „Dal jsem se dohromady s kolegyní, se kterou jsem měl poměr, ale se ženou jsme zůstali spolu a když jsem se s kolegyní rozešel, dali jsme se zase dohromady. Po několika letech jsem ale podal návrh na rozvod, protože o mně lživě vyprávěla, že ji a děti týrám. V té době jsem se také dozvěděl, že během našeho manželství provozovala prostituci. Je pravda, že občas večer odjížděla a vracela se pozdě. Říkala, že jezdí za kamarádkou a oni to byli kamarádi,“ povzdychl si. Vyjádřil podiv nad tím, že S. H. mlčela o znásilňování při rozvodu i soudech o děti a vyrukovala s tím až s velkým časovým odstupem, kdy na ni podal trestní oznámení.

L. Z. hrozí vězení na dva roky až osm let, bývalá manželka po něm navíc chce odškodné ve výši půl milionu korun za duševní útrapy. „Poškozená čelila velkému duševnímu trápení, ponížení, měla neustále strach z dalšího útoku, a to po dobu několika let,“ vysvětlila její zmocněnkyně, podle níž má žena dodnes prožitou hrůzu v živé paměti a vracejí se jí vzpomínky.

Líčení bylo odročeno na červenec, kdy by měla být vyslechnuta poškozená, zřejmě za účasti psychologa. Později přijde řada na další svědky, obhajoba chce např. volat bývalé partnerky obžalovaného, aby dosvědčily, že není agresivní a sex si nevynucuje.