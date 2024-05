Otřesný případ začal ve středu projednávat Krajský soud v Plzni. Na lavici obžalovaných usedl Ukrajinec, který vloni na ubytovně v Kožlanech na Plzeňsku zasunul svázané manželce do přirození petardu a poté ji odpálil. Těžce zraněná žena přežila jen díky skvělé práci plzeňských lékařů.

Oleksandr S., který měl vloni na ubytovně odpálit svojí manželce petardu v přirození, u Krajského soudu v Plzni | Video: Deník/Milan Kilián

Obžalovaný se při své výpovědi hájil tím, že k odpálení petardy došlo nešťastnou náhodou. Státní zástupce pro něj navrhl mimořádný trest v délce 20 let a poté vyhoštění.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Oleksandr S. (36), jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně identity poškozené, napadl svoji manželku, taktéž cizinku, v jejich bydlišti na severu Plzeňska vloni 30. září ve večerních hodinách. To, co udělal, otřáslo i zkušenými kriminalisty. „Obžalovaný měl z přesně nezjištěných důvodů svázat svou manželkou lepicí páskou, aby jí znemožnil obranu, a následně jí do genitálu zasunout petardu a tuto zapálit, ačkoliv musel vědět, že výbuch petardy může poškozenou usmrtit,“ uvedla mluvčí Krajského soudu Jana Rubášová. Doplnila, že v důsledku výbuchu petardy utrpěla manželka Oleksandra S. rozsáhlá zranění v oblasti pochvy, přičemž musela být podrobena akutní operaci ve Fakultní nemocnici Plzeň a jen díky včasné a vysoce specializované lékařské pomoci nezemřela v důsledku krevní ztráty z mnohočetných trhlin poševní stěny.

Ještě před výslechem Oleksandra S. předseda senátu Jan Hostaš konstatoval, že obžalovaný zaslal soudu písemné vyjádření, kde přiznává, ze ženě zasunul do přirození petardu a odpálil ji, nesporná jsou i její zranění.

„Byl jsem na oslavě narozenin, když volala manželka, ze přijela na návštěvu. Šel jsem domů, vařil romantickou večeři, ona se vysprchovala. Po jídle jsem ji přemluvil k hrátkam, i když napřed nechtěla. Lehla si na postel, já ji svázal ruce a dal roubík. Na stolku byla v sáčku petarda, já ji vyndal a strčil do ni, přišlo mi to v tu chvíli legrační. Ona ale chtěla, ať to vytáhnu, křičela. Byla tam tma, chtěl jsem si posvitit a přitom petardu zapálil. Byl jsem v šoku, nevěděl, co dělat. Stál jsem tam. Když jsem chtěl petardu vytáhnout, vybuchla," líčil u soudu Oleksandr S., který přiznal, že svazování či nasazování roubiku a podobné věci nikdy předtím nepraktikovali. Petardu předtím našel ve spíži a dal si ji se zapalovači a dalšími věcmi do sáčku, aby vše později vyhodil.

Násilníka, který v Plzni přepadl čtyři ženy, zadrželi policisté

Při výbuchu se jeho manželce odlepila z úst lepenka. „Pouta na rukou jsem jí přeřízl a vzal ji do sprchy, abych se podíval, co jí je. Po noze ji tekla krev," pokračoval.

Ačkoli ho žena prosila o sanitku, nezavolal ji, protože podle jeho slov má se záchrankou špatné zkušenosti. Odvezl ji tedy do nemocnice, kde ji ale nechal těžce zraněnou venku na lavičce a šel hledat pomoc. Proto trvalo poměrně dlouho, než se k ženě dostal lékař.

Manželé v té době žili odděleně, ale navštěvovali se. „Při dovolené v Egyptě zjistila, ze si píšu s jinou ženou, a hned po návratu do Čech se odstěhovala na ubytovnu. Jezdila ke mně ale na návštěvy. Zda se chtěla rozvést, nevím," komentoval muž, který se živil jako stavební dělník, vztah s manželkou.

Zopakoval, že zapálení petardy byla nešťastná náhoda. „Zapálil jsem ji omylem, když jsem zapálil zapalovač, abych ji vyndal, ve tmě jsem to pořádně neviděl, rozsvítit mně nenapadlo. Velice toho lituji, je to moje chyba," omlouval se.

Muž obviněný z vraždy v plzeňských Křižíkových sadech je ve vazbě

Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby v případě uznání viny byl obžalovanému uložen trest odnětí svobody ve výměře 20 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trest vyhoštění na dobu neurčitou. Poškozená chce odškodné 1,2 milionu korun za vytrpenou bolest, duševní útrapy a překážky lepší budoucnosti.