Nakonec ji i on opustil a nechal bez prostředků v Karlových Varech. Obžaloba pro oba žádá vězení. Cizinci ale v úterý u Krajského soudu v Plzni vinu odmítli.

Marin T. (39), jehož jméno ani tvář nelze, stejně jako v případě jeho bratra, zveřejnit kvůli ochraně nezletilé poškozené, podle obžaloby zanechal loni v červnu v Karlových Varech svoji 14letou dceru bez jakýchkoli prostředků. „Odjel pod záminkou práce na neznámé místo. O dceru se již nestaral, nijak ji finančně nezabezpečil,“ uvedl státní zástupce Roman Šustáček s tím, že povedený otec ponechal svého potomka v neznámém prostředí a bez znalosti jazyka. Vůbec se o dceru nezajímal.

Stala se tak zcela závislou na svém strýci Alexandru T. (37). Ten toho podle obžaloby využil k tomu, aby svoji neteř znásilňoval. „Chtěl, aby se tehdy 14letá A. T. svlékla. Když to odmítla a snažila se utéct, chytil ji, dal jí facku a řekl, že ji zbije. A když přesto odmítla, svlékl ji přes její nesouhlas a následně s ní souložil až do svého vyvrcholení,“ popsal první z případů Šustáček. Dodal, že dívka krvácela, neboť došlo k defloraci. Dle obžaloby nešlo o jediné znásilnění, strýc měl dívku k sexu donutit opakovaně, vyhrožoval jí přitom mimo jiné tím, že ji zabije. Dívka vždy poté krvácela a újmu na ní zanechalo strýcovo jednání i psychicky. Nemohla např. spát. Podle odborníků je reálné, že bude mít do budoucna vážné problémy v partnerských vztazích a v sexuální oblasti.

Otec podle obžaloby později dívce jednou volal a vyhrožoval jí, že když něco řekne, tak ji zabije. Alexandru T. se zpovídá kromě znásilnění z toho, že si opatřil padělaný moldavský řidičský průkaz, který u nás používal jako pravý.

Alexandru T. soudu řekl, že do ČR přijel před třemi lety, pracoval tu načerno, naposledy zakotvil v Karlových Varech, kde bydlel i s partnerkou, bratrem a jeho dcerou. Opakovaně se vracel do Moldavska, ač má dávno propadlý pas. Přiznal, že doma byl několikrát ve vězení. V případě českého soudu ale vinu odmítl. „Nic špatného jsem A. T. neudělal. Já i bratr jsme se o ni na ubytovně starali, bral jsem ji jako vlastní dítě. Nikdy mezi námi nedošlo k fyzickému kontaktu,“ prohlásil a nakydal na dívku spoustu špíny. Řekl, že už doma v Moldavsku byla velmi problémová, opakovaně ji řešila policie kvůli krádežím, útěkům a podobně. Tvrdil také, že byla ve dvanácti letech těhotná, ale potratila, a měla dle něj před svatbou, kterou neschvaloval. Přiznal ale, že dívka neměla se svým otcem, pastevcem, lehký život, i to, že byla přivezena ve 14 letech do ČR a musela pracovat, ač měla v domovině ještě povinně navštěvovat školu.

Dívka si podle něj vše vymyslela, poradit jí to měla jeho partnerka, která mu sebrala peníze a zmizela s nimi neznámo kam. „Nechci strávit zbytek života ve vězení, když jsem nic neudělal,“ apeloval na senát Alexandru T. V soudní síni vyvolal úsměvy, když tvrdil, že sice nechodil do autoškoly, ale netušil, že moldavský řidičský průkaz, který koupil od Rumunů, je falešný.

Jeho výslech byl tak dlouhý, že již nezbyl prostor na jeho bratra Marina T. Ten pouze uvedl, že se cítí nevinen.

Líčení bude pokračovat v srpnu. Alexandru T. navrhl státní zástupce v obžalobě osm let vězení se zvýšenou ostrahou, Marinu T. pak dva roky ve stejném režimu.