Prvních znásilnění se měl obžalovaný dopustit již v roce 2019. „Ve dvou případech po L. Č. požadoval orální sex, kdy ji chytil za hlavu, přitáhl ji ke svému ztopořenému penisu, strčil jí ho do úst a držel ji za hlavu až do svého vyvrcholení, přičemž ji pustil až poté, co ji donutil ejakulát spolknout,“ popsal první z případů státní zástupce Libor Řeřicha. Další obětí byla K. K., jíž v době od září 2021 do března 2022, kdy s ní měl vztah, opakovaně přinutil k pohlavnímu styku. Překonal její slovní a fyzický odpor díky své převaze, soulož na ní vykonal i v době její menstruace. Jednou si násilím vymohl i anální styk. Dále si pořídil intimní fotografie a videonahrávky poškozené, které vyhrožoval, že je zveřejní, pokud nebude dělat, co on chce.

Další obětí byla v září až říjnu 2022 B. V., kterou znásilnil, ač se bránila, házela sebou, brečela a prosila ho, ať to nedělá. Kromě toho ji udeřil pěstí pod oko, v důsledku čehož upadla na zem a přisedla si pravou rukou a zlomila si ji. Koncem roku 2022 si pak dvakrát vynutil soulož na V. H., ač se bránila, a ejakuloval do ní, přestože říkala, že nebere antikoncepci. Jednu z dívek dokonce nakazil pohlavní chorobou. Pátou oběť, teprve 16letou K. K., neznásilnil, ale „jen“ zbil. Dal jí čtyři rány pěstí a pak jí vyhrožoval, že pokud něco řekne, zabije ji i její matku. Později se ji při procházce snažil udeřit baterkou velikou asi 50 cm, a když se snažila chránit rukou, zlomil jí několik kůstek.

Michal B., jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozených, k nimž měl osobní vazbu, v přípravném řízení vinu popíral, u soudu ale otočil, „Cítím se vinen ve všech bodech obžaloby,“ řekl a prohlásil vinu. Jinak toho ale obžalovaný, který se před vzetím do vazby živil jako řidič dodávky, příliš nenamluvil, odmítl odpovídat i na otázky k osobě. Ani závěrečné řeči nevyužil k tomu, aby vyjádřil nad svými skutky lítost a omluvil se za ně.

Posle znalců z oboru sexuologie, psychologie a psychiatrie netrpí žádnou sexuální poruchou ani deviací. Je rizikovým pijákem alkoholu, přičemž právě pití může ještě umocnit jeho agresivní sklony. Jeho pobyt na svobodě ale není nebezpečný, znalci nenavrhli žádné léčení.

Podle lékařů, kteří se zabývali oběťmi, si vybíral dívky, nad nimiž měl zjevnou převahu. Jedna trpěla vážnou nemocí, další lehkou mentální retardací, další byla velmi mladá. Většina z nich se přiznala, že by samy od sebe to, co jim udělal, neoznámily. „Přeji si, aby byl potrestán a nemohl ublížit dalším ženám,“ řekla znalcům jedna z nich a další se vyjadřovaly podobně.

Obžaloba původně navrhovala čtyřletý nepodmíněný trest, ale státní zástupce Libor Řeřicha žádal v závěrečném návrhu vězení na tři roky a tři měsíce. Zdůvodnil to zejména tím, že díky prohlášení viny nemusejí být znovu vyslýchány a traumatizovány oběti.

Michalu B. hrozilo až deset let za mřížemi, poškozené po něm navíc požadovaly nemajetkovou újmu v celkové výši 1,7 milionu korun. Senát v čele se soudkyní Miriam Kantorovou se ztotožnil s návrhem obžaloby a Michala B. za znásilnění, vydírání a ublížení na zdraví poslal na 39 měsíců do věznice s ostrahou. Uložil mu také vyplatit odškodné, a to od 50 do 150 tisíc korun, celkem 450 tisíc korun. „Polehčuje mu dosavadní bezúhonnost a prohlášení viny, přitěžuje naopak spáchání více trestných činů a po delší období,“ uvedla soudkyně Kantorová a dodala, že i vzhledem k nízkému věku obžalovaného považuje senát tento trest za zcela dostatečný. Obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva odvolání.