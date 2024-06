Žádný vězeňský mundúr ji nakonec nečeká. Makléřka Šárka Muková (50) z jihu Plzeňska, která propadla hracím automatům a aby měla na hru, připravila svoje klienty o celkem bezmála osm milionů korun, sice byla původně odsouzena k více než tříletému nepodmíněnému trestu a povinnosti uhradit vysokou škodu, ale od odvolacího Krajského soudu v Plzni mohla odejít spokojena. Vyvázla totiž nakonec s podmínkou.

Šárka Muková u Okresního soudu Plzeň-jih. | Video: Deník/Milan Kilián

Muková si během let vybudovala poměrně početnou klientelu, byla nejen pojišťovací poradkyně, ale zastupovala i různé investiční společnosti. Klienti jí důvěřovali. Ovšem pak sáhla na jejich peníze. Podle státní zástupkyně Šárky Komorousové se v době nejméně od roku 2013 do roku 2020 neoprávněně obohacovala na úkor svých klientů, kterým lhala ohledně manipulace s jejich penězi. „Snažila se v nich vzbudit přesvědčení, že s jejich finančními prostředky disponuje za účelem zhodnocení, ačkoliv je ve skutečnosti poukazovala na svoje účty, případně na účty jiných klientů, aby zastírala své jednání, jakož i na další účty, jejichž prostřednictvím hradila svoje vlastní potřeby a závazky, nejčastěji sjednané úvěry,“ uvedla v obžalobě u Okresního soudu Plzeň-jih Komorousová s tím, že Muková si získané finanční prostředky ponechávala pro svoji potřebu.

Muková podle obžaloby připravila o finance zhruba šest desítek klientů zejména z Plzně-jihu, ale i z Klatovska, Českobudějovicka a Plzně. Obětí byli většinou senioři, nejstarší je narozen v roce 1935, ale i mnohem mladší ročníky. Celková škoda byla vyčíslena na více než 7,8 milionu korun.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Před jihoplzeňským soudem obžalovaná prohlásila vinu. „Jediné, co k tomu chci uvést, je, že by stát neměl podporovat hazard, měl by ho zrušit. Do 40 let jsem žila normální život a pak jsem se dostala do závislosti na automatech. To se člověk úplně změní a neuvědomuje si, jak velký má problém,“ pronesla Muková. Při výsleších na policii řekla, že žila spořádaným životem, opakovaně byla zvolena do zastupitelstva, pracovala, starala se o děti.

Pak ale přišel syndrom vyhoření, který neléčila, a jednou, když šla po Přešticích, vstoupila do herny a zahrála si na automatu. A to ji úplně uchvátilo, zcela hraní propadla. „Byla jsem tam 10 až 12 hodin denně. Bylo mi jedno, jestli vyhraji nebo prohraji, prostě mě to bavilo,“ vysvětlovala s tím, že se jí líbila blikající světýlka. Dodala, že ji závislost a s ní spojená trestná činnost připravily o manžela i o zaměstnání. Dnes má exekuce a je ráda, že najde špatně placenou práci.

Senát v čele se soudcem Jiřím Žižkou obžalovanou poslal letos v březnu na tři roky a dva měsíce do věznice s ostrahou a zároveň jí uložil povinnost nahradit způsobenou škodu, tedy bezmála osm milionů. „Důvodem uložení nepodmíněného trestu je závažnost činu. Ta je ilustrována dobou páchání, což bylo několik let, počtem případů, bylo cca šedesát poškozených, a také výší způsobené škody,“ vysvětlil soudce Žižka.

Bití, urážky, psychický teror. Otec rodiny měl osm let týrat svoje blízké

Následovalo odvolání, a tak nyní věc řešil Krajský soud v Plzni. Ten ve čtvrtek zrušil rozsudek soudu první instance a vynesl nový verdikt. Trest pro obžalovanou, která se z gamblerství snaží vyléčit, výrazně zmírnil. „Krajský soud v Plzni znovu rozhodl tak, že obžalovanou odsoudil k trestu odnětí svobody ve výměře tří let, jehož výkon jí byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let za současného dohledu nad obžalovanou, a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu vykonávání činnosti v oblasti finančního poradenství a zprostředkování finančních a realitních produktů,“ informovala mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Žena bude muset také uhradit způsobenou škodu. Verdikt je pravomocný.