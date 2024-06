Incident se odehrál loni 22. června odpoledne, kdy byl Zobel, jenž žije na severu Čech, spolu s dalšími vězněnými muži a ženami transportován z věznice Jiřice do věznice v Plzni. Přitom navazoval nepovolený kontakt s odsouzenou Kristýnou Š (30). Ta na něj nereagovala, ale reagovali dozorci, kteří ho napomenuli. Zobel se nezklidnil, ale vulgárně jim nadával a vyhrožoval uříznutím hlavy a podobně. Jednomu ze členů eskorty radil, ať zavolá domů a rozloučí se s dětmi. Když ho další z mužů v uniformě vězeňské strážce vyzval, ať se uklidní, nazýval ho koštětem (vězeňská urážka – pozn. aut.), bachařskou mrd… a dalšími vulgaritami. Křičel, že neví, co je on zač, že byl ve Valdicích, a to za mrtvého policistu (což ale není pravda), že se mají na co těšit, že skončí v supermarketu za kasou.