Možné protiprávní jednání pisatelů příspěvků na sociální sítě prověřovala policie zejména vloni v srpnu, kdy se v médiích objevily první informace o brutálním útoku včetně toho, že pachatelem je mladík z Ukrajiny. „Od té doby počet těchto případů neroste. Letos jde o jednotky případů,“ sdělila mluvčí policie Michaela Raindlová.

Některé z komentářů už soudy řešily. Deník se seznámil se třemi rozsudky, které padly. Trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení, byl potrestán muž, který k článku, popisujícím znásilnění a pokus vraždy, jichž se dopustil ukrajinský mladík na české dívce, napsal „Zmr.. zasr…, na místě odprásknout, bez pardonu“. Za podněcování k trestnému činu mu soudkyně uložila pokutu ve výši 30 tisíc korun. Muž ani státní zastupitelství si nepodali odpor, a tak verdikt nabyl právní moci. Pokud by odsouzený pokutu neuhradil, stráví 60 dní za mřížemi.

To v dalších dvou případech soud došel k závěru, že dotyční nespáchali trestný čin, a věc je postoupena přestupkové komisi. První pisatel napsal pod článek o Veselovského útoku „zmr.. Ukrajinsky postřílet je všechny a zakopat jako radioaktivní odpad páč to nic jiného není“, další byl stručnější a napsal jen „Zastřelit“. V obou případech byli dotyční obžaloby zproštěni, a to již pravomocně.

Co se týče prvního z případů, komentář napsal muž, který vysvětloval, že se jej článek velice dotkl, neboť je otcem čtrnáctileté dcery a nedokáže si představit, že by se jí stalo něco podobného. Reagoval dle svých slov spontánně, nemířil na Ukrajince, ale obecně na osoby páchající závažnou trestnou činnost. I to vzal soud při rozhodování v potaz. „Jeho jednání směřovalo vůči osobě pachatele nikoliv pro jeho národnost, nýbrž jako jedince, který se měl dopustit zvlášť závažné trestné činnosti násilného charakteru,“ konstatoval v odůvodnění soudce. Dodal, že soud také zkoumal, zda se pisatel nemohl dopustit podněcování k trestnému činu, např. vraždě. Ale i v tomto případě došel k závěru, že ke spáchání trestného činu nedošlo.

Někteří obvinění mají soud teprve před sebou. Je mezi nimi i pisatel, jenž na sociální síť k odkazu na článek pojednávajícím o Viktoru Veselovskym napsal „Fuck off Ukrajina, ať už je Rusáci smahnou a je klid“. Podle žalobce tímto komentářem fakticky deklaroval souhlasný postoj k útočné válce, kterou rozpoutala Ruská federace proti Ukrajině, a dopustil se tak přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Za to může být potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Viktor Veselovskyy vloni v srpnu v Plzni znásilnil a poté se pokusil brutálně zavraždit svoji o čtyři roky mladší známou. Dívku pobodal na krku, rozřezal na ní oblečení, polil ji dezinfekcí, zabalil ji do pytle, shodil ze srázu a zakryl větvemi. Školačka přežila jen díky tomu, že úspěšně předstírala, že je mrtvá. Krajský soud Plzeň cizince poslal na 19 let do vězení, verdikt potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze.