V pohotovosti byla justiční stráž i policie. Zvýšená bezpečnostní opatření provázela soud s Josefem Sadovským (59) z Plzeňska, který se označuje za živou bytost a neuznává zákony České republiky. Dle předpokladů ho přijeli do Plzně podpořit jeho podporovatelé. Museli skousnout, že soud Sadovského potrestal a pobyt za mřížemi, kam se dostal právě kvůli neuznávání českých zákonů, mu prodloužil o bezmála půl roku.

Živo bylo u Okresního soudu Plzeň-jih ve středu odpoledne už desítky minut před začátkem procesu. Sadovského přijela podpořit necelá desítka příznivců, kteří se na chodbě nejprve vzájemně seznámili a pak už se domlouvali na dalším postupu.

Sadovského přivedla k soudu eskorta, odpykává si totiž hned tři nepodmíněné tresty, které mu byly uloženy počátkem letošního roku. Muž, který je sympatizantem Společenství prohlášených živých člověků, je dostal za to, že opakovaně jezdil autem přes zákaz. Kvůli stejnému prohřešku stanul před soudem i nyní. Hned na úvod Sadovský řekl, že nechce, aby ho zastupoval ustanovený obhájce (jako člověk ve výkonu trestu musí mít ze zákona svého obhájce) a požádal, aby ho zastupoval Jiří z rodu Štefků. To byl jeden z příchozích, který soudu řekl, že je připraven obžalovaného zastupovat, a předložil kartičku, jíž se dle svého názoru dostatečně legitimoval. Deníku ji poté ukázal, je na ní jeho fotografie a text „ztělesněná věčná esence zdomácnělá a reinkarnovaná v těle muže vnímané i jako jméno Jiří Štefek“ a k tomu „vydané a řízené JÁ JSEM“. Přiznal, že není členem České advokátní komory ani obdobné organizace v EU. Soudce Jiří Žižka následně rozhodl, že Sadovského bude i nadále zastupovat ustanovený obhájce.

Vyjádření muže, který se představil jako Jiří Štefek a neúspěšně se snažil stát obhájcem Josefa Sadovského. | Video: Deník/Milan Kilián

Pak konečně dostala prostor státní zástupkyně Renata Havelková. Ta uvedla, že Sadovský letos v lednu na Nepomucku řídil vůz Škoda Octavia, a to přesto, že měl v tu dobu hned několik zákazů řízení. Při své výpovědi to potvrdil policista, který tehdy spolu s kolegou Sadovského zastavil. Řekl, že je upoutal tím, že neměl pás. „Když jsme požadovali doklady, vysvětloval, že je neuznává, že není občanem tohoto státu, který je korporát, říkal, že se na něj zákony nevztahují. Že on je živá bytost,“ líčil policista z obvodního oddělení v Nepomuku.

Sadovský, který si odmítl sednout a po celé hlavní líčení stál, soudu opakovaně vysvětloval, že nejen v tomto, ale i v předchozích případech nepodléhal českým zákonům. „Pokaždé jsem se prokázal, že jsem živý člověk, pokaždé ale došlo ze strany policie k podvodu, kdy mě ztotožnili s právní fikcí, kterou nejsem. Řídil jsem vůz jako Josef z rodu Sadovských, který žádný zákaz nemá,“ tvrdil Sadovský a několikrát zopakoval, že náš právní systém je podvod. Upozornil také, že dosud jeho pobyt za mřížemi stál daňové poplatníky přes 300 tisíc korun a dalších tři čtvrtě milionu je ještě bude stát.

Soudce Žižka se ale ztotožnil s názorem obžaloby a k již uloženým trestům Sadovskému přidal pět měsíců nepodmíněně. Prodloužil mu také zákaz řízení. Celkem tak stráví „živý člověk“ ve vězení 19 měsíců. Žižka v odůvodnění uvedl, že vina byla prokázána. Doplnil, že obžalovanému přitěžovala mimo jiné trestní minulost, kdy má v rejstříku trestů deset odsouzení, naopak polehčující okolnosti neshledal.

Rozsudek není pravomocný. Štefek Deníku řekl, že verdikt byl vynesen protizákonně a že si budou stěžovat.