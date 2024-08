Třináct měsíců kriminálu za opakované onanování na veřejnosti? To je nepřiměřeně přísný trest. K tomuto závěru došel Krajský soud v Plzni a zmírnil trest Janu Jelínkovi (37), který ho dostal od plzeňského městského soudu za to, že v krajském městě masturboval za bílého dne na náměstí před dvěma školačkami.

Jelínek měl v minulosti problémy se zákonem opakovaně, a to zejména kvůli krádežím. Dvakrát byl dokonce ve výkonu trestu, celkem si odpykal dvacet měsíců.

Je z Jihlavy, ale tam se nesmí vrátit, má tam uložené zákazy pobytu. Takže když byl po odpykání posledního trestu propuštěn z plzeňské věznice, usadil se v západočeské metropoli. Střechu nad hlavou mu zajistila charita a dle svých slov žil z úspor z vězení. Práci neměl. „Naposledy jsem pracoval asi před pěti lety,“ přiznal u plzeňského městského soudu. Přiznal i to, že má dluhy a exekuce v řádech statisíců korun a že v minulosti opakovaně kradl. „Bylo to z nouze,“ tvrdil muž drobného vzrůstu, který má potetovaný i obličej.

Letos se ale ze zloděje přeorientoval na exhibicionistu. Poprvé se předvedl 29. ledna v Berouně, kde v odpoledních hodinách masturboval nejméně před čtyřmi ženami a jedním dítětem. Tamní soud k němu byl vzhledem k jeho minulosti velmi milostivý, když mu uložil jen šestiměsíční trest, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu. Janeček však podané ruky nevyužil. Už 1. března kolem 13.30 hodin onanoval v Plzni nejprve na chodníku u tamního Jiráskova náměstí, a to před dvěma dívkami ve věku 14 a 15 let, a poté se přesunul na travnatý porost, kde pokračoval v ukájení, ač ho přitom viděla žena v autě či procházející muž.

Jelínek to u městského soudu nezapíral. „Je to pravda, udělal jsem to,“ řekl a prohlásil vinu. Podle soudní znalkyně, lékařky Evy Navrátilové, netrpí Jelínek duševní poruchou. Diagnostikovala však u něj disociální poruchu. V době spáchání činu byl podle ní příčetný. Ochranné opatření, např. léčení, nenavrhla.

Jelínka, jemuž hrozil až tříletý nepodmíněný trest, poslala soudkyně Kateřina Kubiasová na třináct měsíců do věznice s ostrahou. Janeček se odvolal, a tak se věcí nyní zabýval Krajský soud v Plzni. Tomu muž tvrdil, že všeho lituje. „Už to nikdy neudělám,“ sliboval. Odvolání se mu vyplatilo. Senát v čele se soudkyní Alicí Bártovou zrušil rozsudek městského soudu a Jelínka nově potrestal devíti měsíci vězení. „Trest byl nepřiměřeně přísný,“ vysvětlila soudkyně Bártová s tím, že okresní soud dle názoru senátu dostatečně nezohlednil prohlášení viny a také to, že Jelínkovi reálně hrozí, že mu bude podmínka z Berouna přeměněna na půlroční pobyt v kriminálu. Jiný než nepodmíněný trest ale podle Bártové nepřicházel v úvahu.

Verdikt je pravomocný, a tak Jelínkovi skončila vazba a byl převeden do výkonu trestu.