U Krajského soudu v Plzni pokračovalo líčení s drogovým gangem, který řídil bývalý policista Tomáš Dušek. | Video: Deník/Milan Kilián

První líčení se mělo konat již v dubnu, ale to se bez omluvy nedostavil jeden z obžalovaných, Petr Šos, a tak byl vzat do vazby. Napodruhé v květnu se už líčení konalo. Spolu s Duškem na lavici obžalovaných usedli jeho žena Petra Dušková (48), Ivana Kodlová (63), Jiří Zdvihal (64), Robert Přibyl (45), Gabriela Přibylová (39), Petr Šos (35), Ondřej Potůček (36) a Milan Hanzlík (42).

Obžalobu četla státní zástupkyně Věra Brázdová zhruba hodinu. Dušek dle ní od jara 2017 až do února 2021, kdy se uskutečnila policejní razie a členové skupiny byli pozatýkáni, pěstoval v Plzni konopí, z něhož vyráběl marihuanu. Nejprve si kupoval sazeničky od Přibyla, který měl pěstírnu, později si je dokázal vyprodukovat sám. S pěstováním rostlin mu pomáhala Kodlová a když skončila, převzal to po ní Zdvihal. Celkem měl Dušek s pomocníky vyprodukovat za tu dobu zhruba 15 kg marihuany. Něco si ponechal, většinu od něj převzali další obžalovaní, kteří drogy prodávali dále. Za gram mu platili 75 korun. Šlo o Hanzlíka a Potůčka. Šos, jenž měl pěstírny v Horšovském Týně, si podle obžaloby koupil rostliny od spoluobžalovaných. Dušková a Přibylová se dle obžaloby na pěstování přímo nepodílely, ale o pěstírnách věděly a manželům pomáhaly např. tím, že přebíraly balíčky z growshopů, komunikovaly s těmito obchody a podobně.

Dušek u soudu vše přiznal. Během své rozsáhlé výpovědi, která začala při květnovém líčení a po přerušení pokračovala nyní v červenci, potvrdil skutky uvedené v obžalobě. Popisoval, komu kolik dodal marihuany, co s ní dotyčný dělal, kdo komu prodával rostliny a podobně. Přiznal i to, že při telefonátech se používala hesla, která vypadala jako sportovní domluva, neboť členové party se věnovali golfu či cyklistice, ale ve skutečnosti šlo o kšefty s drogami. „Jedna golfová hůl nebo jedna tenisová raketa znamenaly kilogram marihuany, míčky byly malé rostlinky, dráty do kola rostliny,“ líčil Dušek. „Dráty byly dráty do kola a míčky byly opravdu golfové míčky,“ reagoval na jeho slova podrážděně Šos. Přibyl Duška dokonce nazval lidskou krysou. Pořádně zabrat hlavnímu obžalovanému dali i někteří obhájci jeho spoluobžalovaných.

„Jsem čestný člověk. Říkám vše, co si pamatuji, nesnažím se nic zatajovat,“ reagoval na kritiku Dušek, který ale musel přiznat, že u policie skončil poté, co byl odsouzen za to, že si nechával peníze z pokut.

Kromě Duška prohlásili vinu ještě jeho manželka a Zdvihal, Kodlová se doznala částečně. Senát v čele se soudkyní Helenou Przybylovou po poradě přijal prohlášení viny v případě Duška a Zdvihala. Líčení bude pokračovat v srpnu. Duškovi hrozí 8 až 12 let vězení, Kodlové, Zdvihalovi, Přibylovi, Šosovi, Potůčkovi a Hanzlíkovi 5 až 10 let za mřížemi a Duškové a Přibylové jeden rok až pět let vězení.