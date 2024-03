Projetí na poslední chvíli na žlutý signál na semaforu, lidově oranžovou, je k vidění často na některých plzeňských křižovatkách, ale nejen tam, i jinde v kraji. „Když jedete ráno od Klatov a musíte jet Sukovou ulicí a odbočit doleva na Klatovskou třídu, je tam často pořádná kolona. Takže většina řidičů se snaží projet i na oranžovou. I já to dělám, vůbec jsem netušil, že jde o přestupek,“ přiznal Deníku jeden z motoristů.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích ale hovoří jasně. „Pokud řidič při rozsvícení žlutého signálu může bezpečně zastavit své vozidlo, nesmí v jízdě pokračovat. Pokračuje-li i přes to, hovoříme o podezření z nerespektování tohoto zákonného ustanovení,“ upozornila policejní mluvčí Eva Červenková. Do konce loňského roku mohl za tento přestupek policista uložit na místě pokutu do výše 2500 Kč s jednou výjimkou - když šlo o opakovaný přestupek v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Pak musel přestupek oznamovat příslušnému správnímu orgánu, neboť za něj hrozilo uložení zákazu činnosti.

„Po novele zákona může policista uložit pokutu příkazem na místě od 4500 do 5500 korun. Recidiva, tedy opakování přestupkového jednání, již sledována není,“ vysvětlila Červenková a připomněla, že nejde jen o finanční postih. Zapomenout nelze ani na trestné body, jichž si v případě tohoto přestupku připíše od 1. ledna 2024 řidič na své konto nově celkem šest.

To ale neznamená, že naskočí-li oranžová, dupnete před křižovatkou za každou cenu na brzdu. Zastavit je nutné bezpečně. Jedete-li rychlostí 50 km/h, pak na suché silnici zastavíte na vzdálenost 28 metrů, na mokré je to ještě větší vzdálenost. To znamená, že někdy je bezpečnější projet a žádnému postihu se nevystavujete. Pokud byste ale zastavit mohli a neučiníte tak, musíte počítat s tím, že si na vás posvítí strážci pořádku.

„Na problematiku způsobu jízdy křižovatkami obecně se policisté zaměřují v rámci jejich běžného výkonu služby,“ potvrdila Červenková s tím, že speciální dopravní akce zaměřené na jízdu na žlutý signál v současné době sice plánovány nejsou, ale nelze je do budoucna vyloučit. Potvrdila také, že i v západních Čechách padají pokuty za průjezd křižovatky na oranžovou, byť nejsou časté.