Zdroj: Deník/Milan Kilián

Jak se Deníku podařilo zjistit, dvojice Vojtěch K. a jeho mladistvý kumpán, k němuž ze zákona nelze uvést žádné informace, řádila na severu Plzeňska v říjnu 2021. Největší škodu způsobili v Dolní Bělé, kde vnikli přes otevřené okno do rodinného domu v hodnotě přes 2,5 milionu korun. „Mladistvý zapálil zapalovačem papíry uložené na půdě, přičemž Vojtěch K. mu ukazoval, kde to má zapálit,“ popsal Deníku zdroj obeznámený s případem. Když vyšlehly plameny, skočili mladíci do auta a ujeli. Přivolaní hasiči sice dělali, co mohli, ale i tak škoda přesáhla milion korun. To ale zdaleka nebyl jediný žhářský útok, který měli na svědomí. Během pouhých několika dnů stihli společně či jednotlivě zapálit kapličku ve Vladměřicích, balíky slámy v Draženi a Horní Bělé, kontejnery v Úněšově, Draženi a opakovaně v Dolní Bělé, skládku na bioopad v Horní Bělé, koš v Loze a neúspěšně kukuřici v Hvožďanech. Vezmeme-li v úvahu, že v posledních letech řešili hasiči v celém Plzeňském kraji kolem pěti až šesti desítek žhářských útoků za celý rok, pak jde o značné číslo.

„Pouze“ zapalování ale na triku nemají. Oba společně měli vniknout do objektu na severu Plzeňska, který prohledali, ale odnesli si z něj jen bezcenné sluneční brýle. A tím výčet hříchů stále nekončí, starší z dvojice měl totiž problém se zákonem i kvůli tomu, že si nahrál svoje sexuální hrátky se dvěma sedmnáctiletými slečnami (postupně) a oba záznamy měl schované v telefonu. Dopustil se tak výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Policisté dopadli žháře, který děsil Plzeň. Už je za mřížemi

Okresní soud Plzeň-sever již jednoho z aktérů, Vojtěcha K., potrestal, a to trestní příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Uložil mu trest 12 měsíců, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu 2,5 roku, a dále státu propadl mobilní telefon, kde mě nahraný sex s mladistvými dívkami, a také zapalovač, používaný při žhářských útocích. Protože se on i státní zastupitelství vzdali práva odvolání, je verdikt pravomocný. U druhého z pachatelů trest zatím nepadl. Soud může zvolit stejný postup, tedy trestní příkaz, nebo nařídit klasické hlavní líčení. Protože jde o mladistvého, bylo by pro veřejnost nepřístupné.